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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में बिना टिकट पकड़े गए 18 लाख यात्री, रेलवे ने वसूला 140 करोड़ का जुर्माना

ट्रेन में बिना टिकट पकड़े गए 18 लाख यात्री, रेलवे ने वसूला 140 करोड़ का जुर्माना

सेंट्रल रेलवे ने बिना टिकट या अवैध टिकटों पर सफर करने वालों यात्रियों पर अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान पेनल्टी के तौर पर 140.81 करोड़ रुपये हासिल किए हैं. ये पिछले साल के मुकाबले 40 परसेंट से ज्यादा है.

Written By : मीनाक्षी प्रकाश |  Updated at : 23 Sep 2026 12:30 PM (IST)
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बिना टिकट सफर करने वालों पर रेलवे की सख्ती का नतीजा सामने आया है. सेंट्रल रेलवे को बेटिकट यात्रियों से पेनल्टी से मिलने वाली रकम में 40 परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है. भारतीय रेलवे ने बिना-टिकट सफर करने वालों पर सख्ती दिखाई है और इसके चलते बेटिकिट यात्रियों पर जुर्माने की रकम दोगुनी कर दी है. इसे 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है.

जुर्माने से वसूली गई रकम के तौर पर सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल-अगस्त 2026 में 140.81 करोड़ रुपये हासिल किए जबकि रेलवे ने अप्रैल-अगस्त 2025 में 100.50 करोड़ रुपये हासिल किए.

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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल रेलवे ने बिना टिकट या अवैध टिकटों पर सफर करने वालों यात्रियों पर अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान पेनल्टी के तौर पर 140.81 करोड़ रुपये हासिल किए हैं. ये जुर्माना सेंट्रल रेलवे ने 18.03 लाख यात्रियों से वसूला है जो और ये पिछले साल की समान अवधि के दौरान हासिल की गई जुर्माने की रकम से 40 फीसदी ज्यादा है.

पिछले साल मिले थे 100 करोड़ रुपए

साल 2025 के अप्रैल-अगस्त के दौरान रेलवे ने 100.50 करोड़ रुपये हासिल किए थे. इसके पीछे रेलवे का नियम बड़ा कारण रहा, जिसमें बिना टिकट यात्रा करने वालों को अब 250 रुपये की जगह 500 रुपये पेनल्टी देनी होती है. 

इस नॉन-टिकट पेनल्टी कलेक्शन में सालाना आधार पर देखा जाए तो केवल अगस्त में ही सेंट्रल रेलवे ने 19.5 करोड़ रुपये जुटाए जो पिछले साल (अगस्त 2025) के मुकाबले 41 फीसदी ज्यादा है. इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि बेटिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 2.76 लाख से घटकर 2.57 लाख हो गई. यानी बेटिकट सफर करने वाले यात्रियों की संख्या तो घट गई लेकिन सेंट्रल रेलवे का कुल पेनल्टी कलेक्शन बढ़ गया. 

पेनल्टी से पैसे जुटाने में मुंबई डिवीजन सबसे आगे रहा

पेनल्टी रकम हासिल करने के मामले में मुंबई डिवीजन सबसे आगे रहा है और यात्रियों पर लगए गए इस जुर्माने की रकम में सबसे बड़ा योगदान मुंबई डिवीजन का रहा है. 

  • मुंबई डिवीजन ने 8.80 लाख केस के जरिए जुटाए 58.46 करोड़ रुपये
  • भुसावल डिवीजन ने 3.42 लाख केस में 35.52 करोड़ रुपये जुटाए
  • पुणे डिवीजन ने 1.86 लाख केस के जरिए 16.29 लाख रुपये हासिल किए
  • नागपुर डिवीजन ने 2.11 लाख केस के जरिए 15.83 लाख रुपये हासिल किए
  • सोलापुर डिवीजन ने 95,000 बेटिकट यात्रियों के मामले से 6.13 करोड़ रुपये जुटाए

सेंट्रल रेलवे की ओर से क्या कहा गया

सेंट्रल रेलवे के एक प्रवक्ता स्वपनिल नीला ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए जवाब में कहा कि आने वाले त्योहारों के चलते ट्रेन यात्रियों की संख्या बढ़ेगी. इसके चलते रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अधिकारियों को सही से चेकिंग करने और बेटिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए कहा गया है. उन्होंने आगे बताया कि सेंट्रल रेलवे ने मुंबई और पुणे डिवीजन्स में सभी तरह की मेल ट्रेनों, एक्सप्रेस, पैसेंजेर, स्पेशल और सबअर्बन ट्रेनों में ये चेकिंग सघन करने का ऑर्डर दिया है. इसमें कई तरह की गहन चेकिंग, कड़े नियमों का पालन कराने के लिए रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस की तैनाती की गई है.

रेलवे का यात्रियों से अनुरोध

रेलवे के प्रशासन ने यात्रियों को फिर से याद दिलाया है कि बिना वैध टिकट यात्रा करना रेलवे एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है और उन पर कानूनी एक्शन हो सकता है. 

यह भी पढ़ें- MP में आज UPI बंद, जेब में रखें कैश, काले कपड़े से ढके गए QR कोड

About the author मीनाक्षी प्रकाश

मीनाक्षी प्रकाश इस समय abp न्यूज में बिजनेस सेक्शन के कामकाज को देख रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत देश के सबसे बड़े आर्थिक पोर्टल मनीकंट्रोल डॉटकॉम के हिंदी संस्करण हिंदी.मनीकंट्रोल डॉटकॉम के साथ की थी. भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय राजनीति से जुड़े विषयों पर भी इनकी नजर रहती है.
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Published at : 23 Sep 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
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