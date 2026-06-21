बैंक से 10 लाख कैश निकालने पर लगेगा टैक्स? जानिए इनकम टैक्स का बड़ा नियम

Income Tax Cash Transaction: आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बड़े लेनदेन के लिए कैश रकम निकालना पसंद करते हैं. अक्सर लोग बिजनेस या शादी-ब्याह जैसे कामों के लिए बैंक खाते से पैसे निकालते हैं. ऐसे में अगर आप एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश निकालते है, तो क्या इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा या फिर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आएगा. आइए जानतें हैं इस बारें में विस्तार से...

अगर आप बैंक खाते से बड़ी रकम निकालते हैं, तो यह कोई अपराध नहीं है. ऐसे में आप अपने जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि ज्यादा बड़ी रकम निकालने पर बैंक और इनकम टैक्स विभाग की नजर उस लेनदेन पर जरूर रहती है. इसका मकसद यह है कि टैक्स चोरी, काले धन और अवैध लेनदेन पर रोक लगाया जा सके.

क्या 10 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर लगेगा टैक्स?

इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, अगर आप अपने बैंक खाते से 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इनकम टैक्स कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है तय सीमा से ज्यादा पैसे निकालने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा.

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हालांकि, जरूरत पड़ने पर इस बड़ी रकम के लेनदेन की जांच बैंक कर सकता है. अगर आपके पास पैसे के इस्तेमाल का सही कारण मौजूद है, तो ऐसे में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी.

10 लाख रुपये की सीमा क्यों है खास?

10 लाख रुपये की सीमा ज्यादातर चर्चा में रहती है क्योंकि कुछ बड़े कैश लेने की जानकारी रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत दर्ज की जाती है. आमतौर पर बैंक इस लेनदेन की जानकारी संबंधित विभागों को देते हैं, ताकि इस पर नजर रख सकें. इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बड़ी रकम निकालने पर अपने आप इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा. नोटिस तभी आएगा जब आपकी आय या खेत में जमा रकम के बीच कोई बड़ा अंतर दिखाई दे.

किन मामलों में आ सकता है नोटिस?

अगर आपकी सालाना आय लाख रुपये है और आप अचानक करोड़ों रुपये का नकद लेनदेन करता है, तो इनकम टैक्स विभाग इस मामले की जांच कर सकता है. ऐसे में आप बड़े कैश की लेनदेन का सही रिकॉर्ड अपने पास रखें.

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