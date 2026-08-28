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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी5 साल में 81% महंगा हुआ कैंसर का इलाज, आपके लिए कितना कवर जरूरी?

5 साल में 81% महंगा हुआ कैंसर का इलाज, आपके लिए कितना कवर जरूरी?

कैंसर के इलाज का खर्च लगातार ज्यादा हो रहा है. 2021 से 2026 के बीच औसत कैंसर क्लेम 81% ज्यादा होकर करीब 5.6 लाख हो गया. ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस कवर जरूरी है. इलाज हुआ महंगा

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 28 Aug 2026 02:03 PM (IST)
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कैंसर जैसी खराब बीमारी सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार की जेब पर भी असर पड़ सकती है. इलाज का खर्च लगातार ज्यादा हो रहा है और ऐसे में 5 लाख या 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी कई बार कम पड़ सकता है. 2021 से 2026 के बीच कैंसर और ट्यूमर के इलाज का इंश्योरेंस क्लेम करीब 5.55 लाख रहा. 2021 में ये 3.1 लाख था, जो 2026 में ज्यादा होकर करीब 5.6 लाख हो गया.

मान लीजिए कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल का बिल 5.6 लाख आता है. अगर आपके पास 5 लाख की पॉलिसी है तो कम से कम 60,000 की रकम कवर से बाहर रह जाएगी. इसके अलावा कुछ ऐसे खर्च भी हो सकते हैं जिन्हें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी की शर्तों के वजह नहीं देगी. इससे आपकी जेब से जाने वाला पैसा और ज्यादा हो सकता है.

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सिर्फ सर्जरी का खर्च ही नहीं होता

अस्पताल का पूरा बिल सिर्फ ऑपरेशन से नहीं बनता. रिपोर्ट के अनुसार, कैंसर और ब्लड से जुड़ी बीमारियों के मामलों में सर्जरी कुल बिल का करीब 32% थी. दवाओं का खर्च 16%, जांच 9% और दूसरे खर्च 18% रहे. इसलिए हेल्थ पॉलिसी लेते समय दवाओं, जांच और अस्पताल के दूसरे खर्चों की कवरेज भी देखना जरूरी है.

टियर 1 शहरों में औसत अस्पताल क्लेम 1.73 लाख रहा, जबकि टियर 3 शहरों में ये 1.20 लाख था. यानी बड़े शहरों में इलाज का औसत खर्च करीब 44% ज्यादा रहा. पॉलिसी बाजार के सिद्धार्थ सिंघल के अनुसार, मेट्रो शहरों में रहने वाले परिवार बेस पॉलिसी और सुपर टॉप-अप को मिलाकर 1 करोड़ तक के कुल कवर पर सोच सकते हैं.

युवाओं को भी नहीं टालना चाहिए इंश्योरेंस

रिपोर्ट में 26 से 45 साल की उम्र के लोगों के हिस्से में 56% क्लेम आए.  इसलिए सिर्फ कम उम्र होने के वजह से हेल्थ इंश्योरेंस लेने में देरी करना सही नहीं है. पॉलिसी लेते समय प्रीमियम के साथ रूम रेंट लिमिट, कोपेमेंट, डिडक्टिबल, सबलिमिट और किन खर्चों का पेमेंट नहीं होगा, इन बातों को भी जरूरी है समझना.

सबसे जरूरी बात ये है कि हर परिवार के लिए एक जैसा हेल्थ कवर सही नहीं हो सकता. उम्र, परिवार के सदस्यों की संख्या, शहर और इलाज के ज्यादा खर्च को देखते हुए समय समय पर अपनी पॉलिसी का कवर दोबारा जांचना चाहिए.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
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