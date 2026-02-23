क्या लेडी पुलिस ही काट सकती है गाड़ी चला रही महिलाओं का चालान, क्या है नियम?

अगर आप सड़क पर सही तरीके से गाड़ी नहीं चला रहे हैं या फिर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. वहीं सड़कों पर ज्यादातर यह बात सुनने को मिलती है कि अगर गाड़ी महिला चला रही है तो उसे केवल महिला पुलिसकर्मी ही रोक सकती है या चालान काट सकती है. यह धारणा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर फैलती रहती है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या गाड़ी चला रही महिलाओं का चालान केवल लेडी पुलिस ही काट सकती है और इसे लेकर नियम क्या है.

चालान काटने को लेकर क्या कहता है कानून?

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियम सभी ड्राइवरों पर समान रूप से लागू होते हैं, फिर चाहे वह महिला और या पुरुष. इन नियमों में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है, जो पुरुष पुलिसकर्मी को महिला ड्राइवर को रोकने या चालान जारी करने से रोकता है. इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, जिसमें कहा गया है कि पुरुष पुलिस अधिकारी महिला चालक के खिलाफ ट्रैफिक कार्रवाई नहीं कर सकता है, यानी ट्रैफिक परिवर्तन पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल है. वहीं पुलिस किसी भी वाहन को डॉक्यूमेंट जांच या नियम उल्लंघन के आधार पर रोक सकती है. गाड़ी रोकना कागजात देखना या चालान जारी करना गिरफ्तारी की कैटेगरी में नहीं आता है. यह नॉर्मल ट्रैफिक ड्यूटी का हिस्सा है. ट्रैफिक विभाग में असिस्टेंट सब एडिटर रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के डाक्यूमेंट्स मांग सकते हैं और नियम तोड़ने पर चालान जारी कर सकते हैं. यह अधिकार चालक के जेंडर से जुड़ा नहीं है.

रात में महिला ड्राइवर को रोकने का नियम

वाहनों को लेकर ज्यादातर कन्फ्यूजन गिरफ्तारी से जुड़े नियमों को लेकर होता है. कानून के तहत सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में ही की जानी चाहिए, लेकिन यह नियम केवल गिरफ्तारी या हिरासत पर लागू होता है, रूटीन ट्रैफिक जांच पर नहीं. कई राज्यों में सुरक्षा और सहजता को ध्यान में रखते हुए रात की ड्यूटी में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने की कोशिश की जाती है, पर यह कानूनी बाध्यता नहीं है.

नवी मुंबई की कार्रवाई से दूर हुआ कंफ्यूजन

2015 में नवी मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया था. गोल्फ क्लब रोड पर नियम उल्लंघन करने वाली कई महिला ड्राइवरों के चालान पुरुष पुलिसकर्मियों ने ही काटे थे, क्योंकि महिला कांस्टेबल कम थी. वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया था कि कानून पुरुष और महिला में फर्क नहीं करता है.

महिला ड्राइवर को जानने चाहिए ये अधिकार

सड़क पर गाड़ी चलाते समय महिला ड्राइवर को पता होना चाहिए कि वैध ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सहयोग करना जरूरी है.

इसके अलावा Code of Criminal Procedure की धारा 160 के तहत महिला को अकेले थाने नहीं बुलाया जा सकता है.

वहीं रात में महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है.

किसी भी तरह की बदसलूकी की कंडीशन में महिला ड्राइवर 112 या संबंधित राज्य पुलिस को शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकती है.

