हद से ज्यादा तोड़ा मकान, पीड़ित को मिलेगा 10 लाख हर्जाना, बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट सख्त

पश्चिम बंगाल के पूरबा मेदिनीपुर जिले में स्थानीय नगर निगम ने गैरकानूनी रूप से बनी कई इमारतों को बुलडोजर से गिरा दिया. इस बुलडोजर एक्शन पर अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फरमान जारी किया है. आरोप है कि नगर निगम ने कई घरों को लिमिट से ज्यादा तोड़ दिया था. यही मामला अब होई कोर्ट पहुंचा.

मामला साल 2024 का है. सरकारी जमीन की सीमाओं को लेकर सरकार के अधिकारियों ने पूरे जिले में सर्वे शुरू किया था, जिसके चलते वहां दो इमारतों को गिराने का फैसला लिया गया. अब याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कार्रवाई निर्धारित समय से काफी आगे बढ़ गयी थी और उनकी संपत्ति भी तोड़ दी गयी थी.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

मामले कि सुनवाई जस्टिस पार्था सारथी सेन ने की थी. राज्य की ओर से यह दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ताओं के पास से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि जिससे यह मालूम पड़ता हो कि कार्यवाई समय सीमा से आगे बढ़ गई हो, लेकिन कोर्ट ने सभी दस्तावेजों और उपलब्ध रिकोर्ड को सही से समझकर आदेश सुनाया. कोर्ट ने माना कि सरकारी अधिकारीयों ने समय सीमा के अंदर इमारतें नहीं गिराई थीं और अतिक्रमण हटाने के दौरान याचिकाकर्ताओं कि संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया. कोर्ट ने इस कार्यवाई को कानूनी तौर पर अधिकारों के विरुद्ध जाना बताया.

दो साल के अंदर वापिस बनानी होगी नई इमारत

कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को दोषी ठहराते हुए आदेश सुनाया कि नई इमारतें दुबारा से बनानी होंगी. आदेश के अनुसार दो साल के अंदर ही इमारतों को बनाना होगा. साथ ही में अधिकारियों को पीड़िता परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजा देना होगा. रकम की राशी दो किश्तों में देनी होगी. पहले 5 लाख रुपये अक्तूबर 2026 और दूसरे हिस्से के 5 लाख फरवरी 2027 तक देने होंगे.

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