सिर्फ 15000 रुपये में शुरू कर सकते हैं ये कारोबार, 30 दिन में ही होता है बंपर प्रॉफिट

आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका खुद का बिजनेस हो, जिसमें वह नौकरी के झंझट से बाहर निकल सके और अपनी कमाई खुद तय कर सके. अच्छी बात यह है कि अब सरकार भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. मोदी सरकार का स्टार्टअप इंडिया मिशन भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है.

इस मिशन के तहत सरकार नए बिजनेस शुरू करने वालों को कम ब्याज पर लोन, ट्रेनिंग और दूसरी सुविधाएं देती है. अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें कम निवेश हो और हर महीने तय कमाई हो, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. तो आइए आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताते हैं जिसे आप सिर्फ 15000 रुपये में शुरू कर सकते हैं और जो आगे चलकर अच्छा मुनाफा दे सकता है.



क्या है ये बिजनेस?



इस बिजनेस के तहत आप स्टील और लोहे से बने रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान बना सकते हैं. जैसे कटलरी (चम्मच, चाकू, कांटे), हैंड टूल (प्लास, हथौड़ा, स्क्रूड्राइवर) या खेती में यूज होने वाले छोटे औजार. इन चीजों की मांग हर जगह रहती है. घरों में, दुकानों में, खेतों में और फैक्ट्रियों में, यही वजह है कि इस बिजनेस में मार्केट की कमी नहीं होती है.

कितना आएगा खर्च?

अगर आप इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करते हैं, तो पूरा प्रोजेक्ट लगभग 3.3 लाख रुपये में तैयार हो जाता है. इसका मशीन और सेटअप का खर्च 1.8 लाख होता है. इसमें वेल्डिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बफिंग मोटर, बेंच ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर, काम करने की बेंच और जरूरी टूल्स और पैनल बोर्ड जैसी मशीनें और सामान शामिल होते हैं.यह खर्च करीब 2 महीने के कच्चे माल के लिए होता है. इतने मटेरियल से हर महीने 40 हजार कटलरी आइटम, 20 हजार हैंड टूल, 20 हजार खेती के औजार तैयार किए जा सकते हैं.

कितनी होगी कमाई?

प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, हर महीने की बिक्री (Sales) 1.10 लाख और प्रोडक्शन खर्च 91,833 तक हो सकता है. इसके अलावा कुल मुनाफा (Gross Profit) 18,167 हो सकता है. अब इसमें से लोन की EMI करीब 2,340 और अन्य खर्च करीब1,100 तक हो सकता है. वहीं शुद्ध मुनाफा (Net Profit) लगभग 14,400 प्रति महीना हो सकता है. अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, तो हर महीने 14–15 हजार रुपये की कमाई आराम से हो सकती है.

30 दिन में कैसे आने लगता है प्रॉफिट?

इस बिजनेस में सामान रोजमर्रा में बिकता है, माल जल्दी तैयार होता है, मार्केट में डिमांड हमेशा बनी रहती है. इसलिए जैसे ही प्रोडक्शन और बिक्री शुरू होती है, पहले महीने से ही कमाई शुरू हो जाती है. लोन के लिए आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

