हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिर्फ 15000 रुपये में शुरू कर सकते हैं ये कारोबार, 30 दिन में ही होता है बंपर प्रॉफिट

सिर्फ 15000 रुपये में शुरू कर सकते हैं ये कारोबार, 30 दिन में ही होता है बंपर प्रॉफिट

इस मिशन के तहत सरकार नए बिजनेस शुरू करने वालों को कम ब्याज पर लोन, ट्रेनिंग और दूसरी सुविधाएं देती है. अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं, जिसमें कम निवेश हो और हर महीने तय कमाई हो.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 25 Jan 2026 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका खुद का बिजनेस हो, जिसमें वह नौकरी के झंझट से बाहर निकल सके और अपनी कमाई खुद तय कर सके. अच्छी बात यह है कि अब सरकार भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. मोदी सरकार का स्टार्टअप इंडिया मिशन भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है.

इस मिशन के तहत सरकार नए बिजनेस शुरू करने वालों को कम ब्याज पर लोन, ट्रेनिंग और दूसरी सुविधाएं देती है. अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें कम निवेश हो और हर महीने तय कमाई हो, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. तो आइए आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताते हैं जिसे आप सिर्फ 15000 रुपये में शुरू कर सकते हैं और जो आगे चलकर अच्छा मुनाफा दे सकता है. 
 
क्या है ये बिजनेस?
 
इस बिजनेस के तहत आप स्टील और लोहे से बने रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान बना सकते हैं. जैसे कटलरी (चम्मच, चाकू, कांटे), हैंड टूल (प्लास, हथौड़ा, स्क्रूड्राइवर) या खेती में  यूज होने वाले छोटे औजार. इन चीजों की मांग हर जगह रहती है.  घरों में, दुकानों में, खेतों में और फैक्ट्रियों में, यही वजह है कि इस बिजनेस में मार्केट की कमी नहीं होती है.

कितना आएगा खर्च?

अगर आप इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करते हैं, तो पूरा प्रोजेक्ट लगभग 3.3 लाख रुपये में तैयार हो जाता है. इसका मशीन और सेटअप का खर्च 1.8 लाख होता है. इसमें वेल्डिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बफिंग मोटर, बेंच ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर, काम करने की बेंच और जरूरी टूल्स और पैनल बोर्ड जैसी मशीनें और सामान शामिल होते हैं.यह खर्च करीब 2 महीने के कच्चे माल के लिए होता है. इतने मटेरियल से हर महीने 40 हजार कटलरी आइटम, 20 हजार हैंड टूल, 20 हजार खेती के औजार तैयार किए जा सकते हैं. 

कितनी होगी कमाई?

प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, हर महीने की बिक्री (Sales) 1.10 लाख और प्रोडक्शन खर्च 91,833 तक हो सकता है. इसके अलावा कुल मुनाफा (Gross Profit) 18,167 हो सकता है. अब इसमें से लोन की EMI करीब 2,340 और अन्य खर्च करीब1,100 तक हो सकता है. वहीं शुद्ध मुनाफा (Net Profit) लगभग 14,400 प्रति महीना हो सकता है. अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, तो हर महीने 14–15 हजार रुपये की कमाई आराम से हो सकती है. 

30 दिन में कैसे आने लगता है प्रॉफिट?

इस बिजनेस में सामान रोजमर्रा में बिकता है, माल जल्दी तैयार होता है, मार्केट में डिमांड हमेशा बनी रहती है. इसलिए जैसे ही प्रोडक्शन और बिक्री शुरू होती है, पहले महीने से ही कमाई शुरू हो जाती है. लोन के लिए आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें : लिव-इन कपल्स के लिए अलर्ट, ये नियम जानना है जरूरी

Published at : 25 Jan 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Prime Minister Mudra Loan Low Investment Business Self Employment Scheme Government Loan Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
बॉलीवुड
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
Advertisement

वीडियोज

Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
अदृश्य जल्लाद के खूनी कांड की आंखों-देखी !
'मुंब्रा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग में रंग देंगे', ओवैसी की वायरल गर्ल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
बॉलीवुड
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
राजस्थान
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
हेल्थ
60 के बाद शरीर देता है साफ संकेत, जानें दर्द और असहजता में फर्क समझना क्यों है जरूरी?
60 के बाद शरीर देता है साफ संकेत, जानें दर्द और असहजता में फर्क समझना क्यों है जरूरी?
ट्रेंडिंग
हे ऊपर वाले ऐसा जादू चला दे, रील में बोल रहा था मासूम, पीछे उड़ते हुए आया मां का थप्पड़- खूब हंसा रहा वीडियो
हे ऊपर वाले ऐसा जादू चला दे, रील में बोल रहा था मासूम, पीछे उड़ते हुए आया मां का थप्पड़- खूब हंसा रहा वीडियो
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget