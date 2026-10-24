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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली से बिहार जाने वाली बसों के किराए 3 गुना तक बढ़े, ट्रेनों में भी टिकट नहीं

दिल्ली से बिहार जाने वाली बसों के किराए 3 गुना तक बढ़े, ट्रेनों में भी टिकट नहीं

दिल्ली-NCR से बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर है. इस दौरान प्राइवेट बसों के किराए में भारी बढ़ोतरी दिख रही है और वहीं ट्रेन के टिकट भी नहीं मिल रहे हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Oct 2026 12:45 PM (IST)
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दीवाली-छठ जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं और रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं. हर साल दीवाली और छठ के दौरान ट्रेन से लेकर बसों तक की टिकट मिलना मुश्किल हो जाती है. वहीं फ्लाइट की टिकट के रेट तो आसमान छूने लगते हैं. कई लोग प्राइवेट बसों में सफर करने की सोचते हैं, लेकिन इस दौरान बसों के टिकट भी कई गुना बढ़ जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी ट्रेन की टिकट तलाशते हुए परेशान हो गए हैं और अब टिकट न मिलने की वजह से प्राइवेट बसों से सफर करने की सोच रहे हैं तो अब आपकी जेब से ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं.

दरअसल, दिल्ली-NCR से बिहार जाने वाली बसों के किराए पहले की तुलना में काफी बढ़ गए हैं. हैरानी की बात तो ये है कि जो किराया सामान्य दिनों में होता था अब उसका कई गुना ज्यादा किराया बस से बिहार जाने वाले लोगों को देना पड़ सकता है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर बिहार जाने वाली बसों के किराए भी आखिर कितनी बढ़ोतरी हुई है?

कितने की है बस की टिकट?

जानकारी के मुताबिक, इस दौरान दिल्ली-NCR से बिहार जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट बसों से सफर करने की सोचता है, तो इसका किराया 2500 से लेकर 4000 के बीच पहुंच गया है. हालांकि, ये किराया सामान्य दिनों में नहीं देना होता है. इस दौरान जब बड़ी संख्या में लोग बिहार जाने के लिए रवाना हो रहे हैं और ट्रेन की टिकट न मिलने की वजह से जिन लोगों को प्राइवेट बसों से सफर करना पड़ रहा है, तो उन्हें सामान्य दिनों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा किराया देना पड़ सकता है. 

प्रीमियम लग्जरी बसों के टिकट ओर बढ़ें

बता दें कि प्राइवेट बसों के अलावा प्रीमियम लग्जरी बसों की टिकट के रेट तो आसमान छू रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, प्रीमियम लग्जरी बसों का किराया 9,999 तक पहुंच गया है. यानी दिन पर दिन बिहार जाने वाली बसों के किराए बढ़ रहे हैं. 

सामान्य दिनों में कितना होता है किराया?

अगर सामान्य दिनों के किराए की बात करें तो प्राइवेट बसों से बिहार जाने के लिए टिकट की कीमत 800 से लेकर 2000 के बीच रहती है. यानी इस दौरान बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा होने के बाद किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं कम कीमत वाली टिकट पहले ही बुक हो जाती है और बाद में लोगों के पास महंगी टिकट का ही एक ऑप्शन बचता है. 

ट्रेनों की टिकट मिलना मुश्किल

दीवाली और छठ के दौरान बड़ी संख्या बिहार जाने वाले यात्रियों की होती है. इसलिए हर साल रेलवे भी बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनों को चलाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को टिकट मिल सकें. इस साल 2026 में भी रेलवे ने बिहार जाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनों के चलाने का फैसला किया है. बड़ी बात ये है कि कई ट्रेनें बिहार जाने के लिए चलाई जानी शुरू भी हो गई हैं. लेकिन यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से स्पेशल ट्रेनों की टिकट भी जल्दी खत्म हो जाती है. इसके बाद ही लोगों को प्राइवेट बसों से सफर करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट बसों के रेट भी इस दौरान काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. 

बिहार जाने वाले यात्री ध्यान दें

अगर ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है तो आप अलग-अलग तारीख पर बसों के टिकट चेक कर सकते हैं. वहीं एक ही रूट पर चलने वाली दूसरी बसों के किराए पर भी नजर मारे. बिल्कुल आखिरी समय का इंतजार न करें, जैसे ही टिकट थोड़ी सस्ती होती है वैसे ही बुक कर लें, क्योंकि टिकट दो ही मिनट में खत्म हो सकती हैं. लेकिन टिकट बुक करने से पहले कैंसिलेशन चार्ज और अतिरिक्त चार्ज भी देख लें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 24 Oct 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Utility News DELHI- NCR BIHAR Bus Tickets
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