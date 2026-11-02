बेंगलुरु-मुंबई स्लीपर की बुकिंग खुली, 2810 रुपए में थर्ड AC, जानें पूरी डिटेल

कई लोगों को रात में ट्रेन से सफर करना पसंद होता है, क्योंकि रात के समय आराम से सोते हुए लोग सफर पूरा कर लेते हैं. वहीं वंदे भारत जैसी आधुनिक और तेज ट्रेन से सफर करने में समय की भी काफी बचत होती है. ऐसे में अगर आपको काम के सिलसिले में या फिर दूसरे किसी काम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच सफर करना पड़ता है तो आपके लिए एक खास खबर है.

दरअसल, भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु से मुंबई और मुंबई से बेंगलुरु के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है. ऐसे में अब लोगों के मन में इस ट्रेन को लेकर कई सवाल मन में हैं, जैसे कि इस ट्रेन का किराया कितना होगा, ट्रेन की टाइमिंग क्या है. साथ ही ट्रेन में यात्रियों के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं इस रूट की ट्रेन से जुड़ी सारी जरूरी बातें.

बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली ट्रेन की टाइमिंग

अगर बात करें बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली ट्रेन नंबर 27652 की टाइमिंग की तो ये ट्रेन शाम के 7 बजकर 45 मिनट पर SMVT से चलेगी और अगले दिन सुबह के समय 11 बजकर 55 मिनट पर मुंबई पहुंचेगी.

मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन की टाइमिंग

अब जानते हैं कि मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी तो ट्रेन नंबर 27651 को रात के समय 8 बजकर 10 मिनट पर CSMT से चलाया जाएगा. वहीं ये ट्रेन अगले दिन दोपहर में बेंगलुरु पहुंचेगी.

पूरे हफ्ते चलेगी ट्रेन?

जानने वाली बात ये है कि अगर आपको इस रूट की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से सफर करना है तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस ट्रेन को हफ्ते के सातों दिन चलाया जाएगा या नहीं, तो इस ट्रेन को हफ्ते में केवल छह दिन चलाया जाएगा.

कब से चलाई जाएगी ट्रेन?

सबसे अहम सवाल तो यही है कि इस ट्रेन का संचालन कब से शुरू होने वाला है तो जान लें कि बेंगलुरु से इस ट्रेन को कल यानी 3 नवंबर से चलाया जाना शुरू किया जाएगा. वहीं मुंबई से इस ट्रेन को आज यानी 2 नवंबर से चलाया जाएगा.

किराया कितना होगा?

ट्रेन का किराया क्लास के हिसाब से अलग-अलग होगा जैसे...

अगर आप AC थर्ड टियर में सफर करते हैं तो आपका टिकट 2810 रुपये का होगा.

वहीं अगर आप AC सेंकड टियर में सफर करते हैं तो आपका टिकट 3630 रुपये का होगा.

इसके अलावा AC फर्स्ट क्लास में सफर करने पर आपका टिकट 4450 रुपये का होगा.

ध्यान रखें, टिकट का किराया आप एक बार ऑनलाइन चेक जरूर कर लें.

ट्रेन में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

इस ट्रेन में आपको कई जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी जैसे...

रीडिंग लाइट

कवच सुरक्षा सिस्टम

आरामदायक बर्थ

ट्रेन में पेंट्री की सुविधा

पर्दे

ऑटोमैटिक दरवाजे

मोबाइल, लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट

इसके अलावा भी कई जरूरी सुविधाएं ट्रेन में मौजूद होंगी.

कितने घंटे में पूरा होगा सफर?

बता दें कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच चलने वाली इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आपका सफर 16 घंटे में पूरा हो सकता है. यानी जो सामान्य ट्रेन से इस रूट का सफर 24 घंटे में पूरा होता था, वहीं अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से 16 घंटे में पूरा हो सकता है.

कैसे बुक करें टिकट?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की टिकट आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और RailOne ऐप से आसानी से बुक कर सकते हैं.

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