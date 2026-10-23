दिवाली के लिए चाहिए सस्ता होम डेकोर? Blinkit या Zepto, जानें कहां कितने में मिल रहा है सामान

दिवाली पर घर को दुल्हन जैसा सजाना हो, बालकनी में लाइट्स लगानी हो या पूजा के लिए दीये- मोमबत्तियां खरीदनी हो, हर छोटी-बड़ी चीज का बजट बनाना पड़ता है. बाजार में जाकर खरीदारी करने के बजाय अब कई लोग क्विक कॉर्मस प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करते हैं. ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे ऐप से तुरंत ही सजावट के सामान आ जाते हैं. यहां कुछ ही मिनटों में सामान घर पहुंच जाता है और कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट भी मिल जाता है.

लेकिन सवाल है कि दिवाली की सजावट के लिए सस्ता सामान कहां मिल रहा है, ब्लिंकिट या जेप्टो? दोनों प्लेटफॉर्म पर दीये, लाइट्स, टी-लाइट कैंडल और दूसरे सजावटी सामान की कीमतों को देखकर समझते हैं कि कम बजट में घर कैसे सजाया जा सकता है.

ब्लिंकिट पर कितने में मिल रहा है सामान?

ब्लिंकिट की दिवाली होम डेकोर कैटेगरी में मिट्टी के दीये, टी-लाइट कैंडल, सजावटी लाइट्स और खुशबू वाली मोमबत्तियों के कई ऑप्शन हैं. प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई कीमतों के मुताबिक, कुछ सामान तो बस 59 रुपए से शुरू हो रहे हैं. यहां से आप सामान और उनके दाम देख सकते हैं.

मिट्टी का अखंड दीया- 59 रुपए से शुरु

छोटे दीये, 12 पीस- 89 रुपए से शुरु

टी-लाइट कैंडल, 30 पीस- 89 रुपए से शुरु

ऑरेंज LED स्ट्रिंग लाइट- 69 रुपए से शुरु

कॉपर LED स्ट्रिंग लाइट- 99 रुपए से शुरु

अनसेंटेड टी-लाइट कैंडल, 50 पीस- 179 रुपए से शुरु

जेप्टो पर कितने में मिल रहा दिवाली का सामान?

जेप्टो पर भी दिवाली के लिए अलग कैटेगरी बनाई गई है, जहां लाइट्स, मिट्टी के दीये, LED कैंडल, तोरण और दूसरे डेकोरेशन आइटम मिल रहे हैं. यहां पर सामान 69 रुपए से शुरू हो रहे हैं. देखें सामान और उनके दाम की पूरी लिस्ट यहां.

मिट्टी के दीये, 12 पीस- 99 रुपए से शुरु

12 मीटर की वार्म व्हाइट स्ट्रिंग लाइट- 69 रुपए से शुरु

12 मीटर की राइस स्ट्रिंग लाइट- 69 रुपए से शुरु

LED कैंडल, 6 पीस- 149 रुपए से शुरु

टी-लाइट कैंडल, 50 पीस- 169 रुपए से शुरु

तोरण- 109 रुपए से शुरु

कहां सस्ता है सामान?

अगर आप सिर्फ शुरुआती कीमत देख रहे हैं, तो दोनों ऐप पर 100 रुपए से कम में कुछ सजावटी सामान मिल रहा है. ब्लिंकिट पर 59 रुपए का मिट्टी का अखंड दीया और 69 रुपए की LED स्ट्रिंग लाइट का ऑप्शन है. वहीं, जेप्टो पर भी कुछ 12 मीटर की सजावटी लाइट्स 69 रुपए से शुरू हो रही हैं. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अलग- अलग सामान सस्ते दाम पर मिल रहे हैं.

तो ऐसे में आप खरीदारी से पहले एक जैसे प्रोडक्ट और पैक साइज की कीमत जरूर मिलाएं. साथ ही, डिलीवरी फीस, प्लेटफॉर्म फीस और ऐप पर मिलने वाले ऑफर भी देखना जरूरी है. कई बार सामान की कीमत कम होती है, लेकिन बाकी के चार्ज जुड़कर बिल बढ़ जाते हैं.

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