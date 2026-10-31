अब पोस्ट ऑफिस में 36 लाख रुपए का फ्रॉड, लोगों को नकली पासबुक देकर लूटा

अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में पैसा जमा करते हैं. खासकर बुजुर्ग और छोटे निवेशक यहां मिलने वाले भरोसे और सुरक्षा के कारण अपनी बचत को लगाते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के बीना पोस्ट ऑफिस से धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने इस भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए. यहां कुछ कर्मचारियों ने लोगों को नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और टर्म डिपॉजिट के नाम पर नकली पासबुक और दस्तावेज देकर करीब 36.4 लाख रुपए का चुना लगा दिया.

इस मामले में पुलिस ने आरोपी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत से दोषी भी ठहराया गया. इसके बावजूद पोस्टल डिपार्टमेंट ने शुरुआत में पीड़ितों के पैसे लौटाने से इनकार कर दिया था. मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा, जहां 15 अक्टूबर 2026 को पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने डाक विभाग को उनकी रकम ब्याज सहित लौटाने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.

कैसे हुआ 36 लाख रुपए का फ्रॉड?

दरअसल, इस मामले में कुछ लोग बीना पोस्ट ऑफिस में NSC और टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने पहुंचे थे. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ कर्मचारियों ने उन्हें फॉर्म भरने में मदद की और जमा करने के लिए पैसे ले लिए. इसके बाद कर्मचारियों ने ग्राहकों को नकली पासबुक और अकाउंट से जुड़े दस्तावेज भी दिए. बाद में पता चला कि ये दस्तावेज नकली थे और उनके नाम पर असल में कोई खाता खोला ही नहीं गया था. इस तरह कुल करीब 36.4 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई.

डाक विभाग ने पैसे लौटाने से क्यों किया इनकार?

डाक विभाग का कहना था कि धोखाधड़ी में शामिल कर्मचारी विभाग के कर्मचारी तो थे, लेकिन उस समय बीना पोस्ट ऑफिस में उनकी आधिकारिक पोस्टिंग नहीं थी. विभाग ने ग्राहकों को जिम्मेदार ठहराते रिफंड के दावे खारिज कर दिए गए. इसके बाद पीड़ितों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

हाई कोर्ट ने पीड़ितों के पक्ष में क्या कहा?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि आम ग्राहक से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह पोस्ट ऑफिस में मौजूद किसी कर्मचारी की पोस्टिंग या ट्रांसफर की जानकारी रखे. जब कर्मचारी पोस्ट ऑफिस में मौजूद थे और ग्राहकों को खाता खुलवाने में मदद कर रहे थे, तो उनके अधिकारों की जांच करना ग्राहकों की जिम्मेदारी नहीं थी. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ितों ने नेकनीयती से कर्मचारियों पर भरोसा किया था. इसलिए वे अपनी खोई हुई रकम वापस पाने के हकदार हैं.

पैसे वापस पाने के लिए क्या करना होगा?

हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, पीड़ितों को 30 कामकाजी दिनों के भीतर तय फॉर्म भरकर संबंधित अथॉरिटी के पास जमा करना होगा. इसके बाद अधिकारी को 90 दिनों के अंदर उनके दावे पर कार्रवाई करनी होगी. हालांकि, पीड़ितों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर लागू ब्याज भी नियमों के मुताबिक मिलेगा.

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