बिहार में कार से मिली 112 लीटर शराब, हाई कोर्ट ने आरोपी को दी 'अनोखी' जमानत

बिहार में शराबबंदी है. इस बीच राज्य से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. शराब के एक केस में पटना हाई कोर्ट ने एक शख्स को जमानत तो दे दी, लेकिन जमानत की शर्त अनोखी थी. जानिए पूरा मामला क्या है.

मामला सीवान के गोरियाकोठी इलाके का है. यहां इसी साल 22 फरवरी को एक शख्स की कार से 112 लीटर व्हिस्की जबत की थी. इसके बाद शख्स पर मुकादमा दर्ज किया गया. इस केस की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में हुई. इस दौरान जज ने शख्स को जमानत देने के लिए अनोखी शर्त पूरा करने को कहा.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी परवीन आनंद ने अपना पक्ष रखा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव रॅाय ने की थी. सुनावई के दौरान जस्टिस राजीव रॉय ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने किसी भी तरह के सबूत नहीं दिए हैं. जज ने इसी आधार पर उसे जमानत दे दी.

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दिलचस्प बात यह है कि आरोपी को जमानत देते वक्त जज ने कहा कि अब फूलों के गमले देने के लिए 15 हजार रुपए की राशि DLSI के पास जमा करनी होगी. इससे पहले आरोपी के वकील ने ही जमानत की मांग करते हुए यह अनोखी मांग की थी. बाद में कोर्ट ने इस अग्रिम शर्त को जमानत के तौर पर शामिल कर लिया.

एक महीने तक लगानी पड़ेगी हाजिरी

कोर्ट ने जमानत के साथ-साथ कुछ शर्तें भी रखी है. परवीन आंनद को एक महीने तक पास ही के संबंधित पुलिस चौकी में हाजिरी देनी होगी. अगले 6 महीने तक पखवाड़े पुलिस के सामने हाजिरी लगवाना अनिवार्य होगा. इस अवधी के अंत में ट्रॅायल कोर्ट में प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ेगा. कोर्ट का कहना है कि अगर शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जेल हो सकती है.

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