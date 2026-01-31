किन महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपये भेजेगी बिहार सरकार, जानें किसे नहीं मिलेंगे पैसे?

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई थी. अब यह योजना अपने दूसरे चरण में पहुंच चुकी है. पहले चरण में महिलाओं को 10 हजार रुपये की शुरुआती मदद दी गई थी. जिससे वह छोटा रोजगार शुरू कर सकें.

अब सरकार उन महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अलग से मदद देने जा रही है. लेकिन आपको बता दें यह रकम हर महिला को नहीं मिलेगी. सिर्फ वही महिलाएं इस बड़ी मदद की पात्र होंगी जिन्होंने पहले मिली राशि का सही इस्तेमाल कर के में रोजगार शुरू किया है. जान लीजिए किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2 लाख रुपये.

किन महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपये?

सरकार की ओर से साफ किया गया है कि दूसरी किस्त के रूप में मिलने वाली यह बड़ी रकम सिर्फ चयनित महिलाओं को दी जाएगी. जिन महिलाओं ने पहले चरण में मिले 10 हजार रुपये से स्वरोजगार शुरू किया. जैसे सिलाई, डेयरी, दुकान, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प या कोई छोटा बिजनेस, और छह महीने बाद उनका काम स्टेबल और प्राॅफिट में पाया गया. वही इस मदद के लिएपात्र होंगी. आकलन के दौरान यह देखा जाएगा कि पहले दी गई रकम का सही मायनों में रोजगार बढ़ाने में इस्तेमाल हुई या नहीं. अगर काम अच्छा चल रहा है तो जरूरत के हिसाब से एकमुश्त 2 लाख रुपये भी दिए जा सकते हैं.

किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे पैसे?

जिन महिलाओं ने पहले चरण में मिली 10 हजार रुपये की राशि का उपयोग रोजगार शुरू करने में नहीं किया या उनका काम छह महीने के भीतर बंद हो गया. वह इस एक्सट्रा मदद के लिए पात्र नहीं होंगी. इसी तरह जिनके काम का रिकॉर्ड सही नहीं पाया जाएगा या जिन्होंने योजना की शर्तों का पालन नहीं किया. उन्हें 2 लाख रुपये की मदद नहीं मिलेगी.

बिहार सरकार की ओर से हर आवेदन का मूल्यांकन सही तरीके से किया जाएगा. उसी हिसाब से जो महिलाओं 2 लाख की बजाए कम रुपयों के लिए पात्र होंगी उन्हें कम राशि भी दी जा सकती है. मुख्यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं के खाते में पहली राशि भेजी जा चुकी है और दूसरे चरण के लिए चयन प्रोसेस शुरू हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: इन महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये डालती है दिल्ली सरकार, जानें कौन उठा सकता है लाभ