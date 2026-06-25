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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHome Stay Scheme: इस राज्य में खोल लें होम स्टे, सरकार देगी 11 लाख की सब्सिडी, मत गंवाना कमाई का ये मौका

Home Stay Scheme: इस राज्य में खोल लें होम स्टे, सरकार देगी 11 लाख की सब्सिडी, मत गंवाना कमाई का ये मौका

Home Stay Scheme: बिहार सरकार ने अपने राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू करने का प्लान बनाया है. इस योजना के तहत 11 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. आइये जानें कैसे करें अप्लाई.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 25 Jun 2026 07:30 PM (IST)
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Mukhyamantri Home Stay Yojana: तमाम राज्यों की सरकारें अपने राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई- नई योजनाएं लाती रहती हैं. इन योजनाओं के जरिए राज्य की गरीबी को मिटाने की कोशिश की जाती है. इसी के साथ जो लोग बेरोजगार हैं उनको काम देने की कोशिश की जाती है. ऐसे ही एक उद्देश्य के साथ बिहार सरकार ने भी एक नई योजना शुरू करने की प्लानिंग की है.

कौन सी है ये नई योजना?
दरअसल हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2026 को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत बिहार राज्य में अब जिन लोगों को रोजगार की जरूरत है वो अपने घर को ही होम स्टो में तब्दील कर सकते हैं. इस योजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए सरकारी की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी. इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने ही घर को पर्यटकों के हिसाब से ठहरने लायक बनाकर होम स्टो के रूप में चला सकता है.

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योजना के बारे में जानें
इस योजना के जरिए सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा भी देना चाहती है. जिसके लिए सरकारी की तरफ से लभार्थी को सब्सिडी भी दी जाएगी. इस योजना के जरिए जिस व्यक्ति के घर में अतिरिक्त कमरे होंगे वो उन्हें होम स्टे के रूप में रजिस्टर्ड करवा सकता है. योजना के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 8 कमरों के घर को होमस्टे बनाया जा सकता है.

रेनोवेशन के लिए सरकार देगी पैसा
घर को होमस्टे बनाने के लिए सरकार हर कमरे के रेनोवेशन के लिए 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी दोगी. सरकार के द्वारा सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपये की मदद की जाएगी. तो वहीं महिलाओं, स्व सहायता समूहों और 18 से 25 साल तक के युवाओं को 25 हजार रुपये की एक्स्ट्रा मदद की जाएगी, जिससे ये राशि 11 लाख तक हो सकती है.

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कैसे करें आवेदन?
यदि आप भी बिहार के निवासी हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

  • इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहले आपको बिहार पर्यटन विभाग की होमस्टे योजना वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपको योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Apply) का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
  • आवेदन फॉर्म को भरें, इसमें व्यक्तिगत जानकारी, संपत्ति (घर/जमीन) का विवरण और होमस्टे से जुड़ी जानकारी भरें.
  • इसके बाद आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, जमीन/मकान से संबंधित कागजात, अन्य मांगे गए प्रमाण पत्र अपलोड करना होंगे.
  • इसके बाद जब आवेदन सबमिट कर देंगे तो विभाग द्वारा आपकी पात्रता की जांच की जाएगी, इसके बाद ही आपको इसका लाभ मिल पाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभप्राप्त करने के लिए हर कोई आवेदन नहीं कर सकता है, बल्कि:

  • नया होमस्टे शुरू करने वाले लोग योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • पुराने घर को होमस्टे में बदलने वाले भी आवेदन कर सकते हैं.
  • पहले से संचालित होमस्टे को अपग्रेड करने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है.
  • सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.
  • कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी योजना के पात्र नहीं होंगे.
  • केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी इस योजना से बाहर रखे गए हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 25 Jun 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Bihar Government Home Stay Mukhyamantri Home Stay Yojana
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