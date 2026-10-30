ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ पर बिहार जाना है? 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, मुंबई-गोरखपुर भी शामिल

छठ पर बिहार जाना है? 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, मुंबई-गोरखपुर भी शामिल

रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडटे है. रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेनों की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है. आइए अब जानते हैं कि आखिर रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को कब तक चलाया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Oct 2026 10:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • त्योहारों के बाद यात्रियों की वापसी में मिलेगी सुविधा।

अक्टूबर-नवंबर का महीना त्योहारों से भरा होता है. अक्टूबर में दुर्गा पूजा और दशहरा तो वहीं नवंबर में दीवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार आते हैं. ऐसे में अब दीवाली और छठ आने में कुछ ही दिन बाकी हैं. इस दौरान लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने परिवार वालों के साथ त्योहार मनाने जाने की सोचते हैं. हालांकि, इस समय ट्रेन का टिकट मिलना बिल्कुल आसान नहीं होता है. 

यात्रियों की इस समस्या को देखते हुए रेलवे त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला करता है. खास बात तो ये है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ देखते हुए रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेनों के संचालन को बढ़ाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों कई रूट की स्पेशल ट्रेनें शामिल है. वेस्टर्न रेलवे ने कुल 6 स्टेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई है. ऐसे में अब जानते हैं कौन-कौन सी ट्रेनों की अवधि कब तक बढ़ाई गई है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
Train Cancelled: वंदे भारत समेत 9 ट्रेनें कैंसल, 14 डायवर्ट, चक्रवात से यात्री परेशान
Train Cancelled: वंदे भारत समेत 9 ट्रेनें कैंसल, 14 डायवर्ट, चक्रवात से यात्री परेशान
यूटिलिटी
दीवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा, 31 अक्टूबर से इन रूटों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें
दीवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा, 31 अक्टूबर से इन रूटों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें
यूटिलिटी
अब घर बैठे बुक करो पार्सल, सीधे घर पहुंचाएगा रेलवे, समझ लें सभी नियम
अब घर बैठे बुक करो पार्सल, सीधे घर पहुंचाएगा रेलवे, समझ लें सभी नियम
यूटिलिटी
EPFO का बड़ा प्लान, PF का पैसा अब स्टार्टअप्स में लगेगा, गाइडलाइन बननी शुरू
EPFO का बड़ा प्लान, PF का पैसा अब स्टार्टअप्स में लगेगा, गाइडलाइन बननी शुरू

गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल

ट्रेन नंबर 09084 गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस के बीच चलाई जाएगी. ये ट्रेन हर सोमवार को चलेगी. इस ट्रेन की आखिरी निर्धारित यात्रा 9 नवंबर 2026 तक है.

उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09073 गुजरात के उधना से बिहार के जयनगर के बीच चलाई जाएगी. इस ट्रेन को हर रविवार चलाया जाएगा. इस ट्रेन की अवधि 8 नवंबर तक बढ़ाई गई है. ये ट्रेन गुजरात से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09083 बांद्रा टर्मिनस से गोखपुर के बीच चलेगी. ये ट्रेन हफ्ते में रविवार को चलाई जाएगी. रेलवे ने इस ट्रेन की अवधि को 8 नवंबर 2026 तक बढ़ाया है.  इसके साथ ही वापसी में ट्रेन नंबर 09084 गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस के बीच चलेगी. इस ट्रेन को हर सोमवार चलाया जाएगा और इसकी भी अवधि 9 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है.

उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09071 भी उधना से जयनगर के बीच चलाई जाएगी. इस ट्रेन को हफ्ते में हर रविवार को चलाया जाएगा. इस ट्रेन की अवधि 8 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है.

जयनगर-उधना स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09072 जयनगर से उधना के बीच चलाई जाएगी. इस ट्रेन को हफ्ते में हर मंगलवार को चलाया जाएगा. रेलवे ने इस ट्रेन को 10 नवंबर तक चलाने का फैसला किया है.

जयनगर-उधना स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09074 जयनगर से उधना के बीच चलेगी. ये ट्रेन हफ्ते के हर मंगलवार चलेगी. इस ट्रेन की अवधि 10 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है.

ट्रेनों की अवधि बढ़ने से होगा फायदा

  • इन स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ने से खासतौर पर उन यात्रियों को फायदा होगा, जिन्हें त्योहार मनाने के बाद वापस लौटना है.
  • ट्रेनों की अवधि बढ़ने यात्रियों को नवंबर में भी ट्रेन से सफर करने का मौका मिलेगा.
  • वहीं जिन यात्रियों को घर जाना है या वापस आना है, उनके लिए भी अच्छा है.
  • यात्रियों को इन ट्रेनों में टिकट मिल सकती है.
  • साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार जाने वालों को सुविधा मिलेगी.

दीवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा, 31 अक्टूबर से इन 5 रूटों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Train Utility News INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train Cancelled: वंदे भारत समेत 9 ट्रेनें कैंसल, 14 डायवर्ट, चक्रवात से यात्री परेशान
Train Cancelled: वंदे भारत समेत 9 ट्रेनें कैंसल, 14 डायवर्ट, चक्रवात से यात्री परेशान
यूटिलिटी
दीवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा, 31 अक्टूबर से इन रूटों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें
दीवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा, 31 अक्टूबर से इन रूटों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें
यूटिलिटी
अब घर बैठे बुक करो पार्सल, सीधे घर पहुंचाएगा रेलवे, समझ लें सभी नियम
अब घर बैठे बुक करो पार्सल, सीधे घर पहुंचाएगा रेलवे, समझ लें सभी नियम
यूटिलिटी
EPFO का बड़ा प्लान, PF का पैसा अब स्टार्टअप्स में लगेगा, गाइडलाइन बननी शुरू
EPFO का बड़ा प्लान, PF का पैसा अब स्टार्टअप्स में लगेगा, गाइडलाइन बननी शुरू
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
क्रिकेट
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
बॉलीवुड
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
विश्व
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इंडिया
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
एग्रीकल्चर
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
फूड
Moong Dal Halwa: इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget