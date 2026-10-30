छठ पर बिहार जाना है? 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, मुंबई-गोरखपुर भी शामिल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom त्योहारों के बाद यात्रियों की वापसी में मिलेगी सुविधा।

अक्टूबर-नवंबर का महीना त्योहारों से भरा होता है. अक्टूबर में दुर्गा पूजा और दशहरा तो वहीं नवंबर में दीवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार आते हैं. ऐसे में अब दीवाली और छठ आने में कुछ ही दिन बाकी हैं. इस दौरान लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने परिवार वालों के साथ त्योहार मनाने जाने की सोचते हैं. हालांकि, इस समय ट्रेन का टिकट मिलना बिल्कुल आसान नहीं होता है.

यात्रियों की इस समस्या को देखते हुए रेलवे त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला करता है. खास बात तो ये है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ देखते हुए रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेनों के संचालन को बढ़ाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों कई रूट की स्पेशल ट्रेनें शामिल है. वेस्टर्न रेलवे ने कुल 6 स्टेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई है. ऐसे में अब जानते हैं कौन-कौन सी ट्रेनों की अवधि कब तक बढ़ाई गई है.

गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल

ट्रेन नंबर 09084 गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस के बीच चलाई जाएगी. ये ट्रेन हर सोमवार को चलेगी. इस ट्रेन की आखिरी निर्धारित यात्रा 9 नवंबर 2026 तक है.

उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09073 गुजरात के उधना से बिहार के जयनगर के बीच चलाई जाएगी. इस ट्रेन को हर रविवार चलाया जाएगा. इस ट्रेन की अवधि 8 नवंबर तक बढ़ाई गई है. ये ट्रेन गुजरात से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09083 बांद्रा टर्मिनस से गोखपुर के बीच चलेगी. ये ट्रेन हफ्ते में रविवार को चलाई जाएगी. रेलवे ने इस ट्रेन की अवधि को 8 नवंबर 2026 तक बढ़ाया है. इसके साथ ही वापसी में ट्रेन नंबर 09084 गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस के बीच चलेगी. इस ट्रेन को हर सोमवार चलाया जाएगा और इसकी भी अवधि 9 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है.

उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09071 भी उधना से जयनगर के बीच चलाई जाएगी. इस ट्रेन को हफ्ते में हर रविवार को चलाया जाएगा. इस ट्रेन की अवधि 8 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है.

जयनगर-उधना स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09072 जयनगर से उधना के बीच चलाई जाएगी. इस ट्रेन को हफ्ते में हर मंगलवार को चलाया जाएगा. रेलवे ने इस ट्रेन को 10 नवंबर तक चलाने का फैसला किया है.

जयनगर-उधना स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09074 जयनगर से उधना के बीच चलेगी. ये ट्रेन हफ्ते के हर मंगलवार चलेगी. इस ट्रेन की अवधि 10 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है.

ट्रेनों की अवधि बढ़ने से होगा फायदा

इन स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ने से खासतौर पर उन यात्रियों को फायदा होगा, जिन्हें त्योहार मनाने के बाद वापस लौटना है.

ट्रेनों की अवधि बढ़ने यात्रियों को नवंबर में भी ट्रेन से सफर करने का मौका मिलेगा.

वहीं जिन यात्रियों को घर जाना है या वापस आना है, उनके लिए भी अच्छा है.

यात्रियों को इन ट्रेनों में टिकट मिल सकती है.

साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार जाने वालों को सुविधा मिलेगी.

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