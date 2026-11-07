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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदीवाली पर घर जाने की टेंशन खत्म! भोपाल रेलवे ने चलाई 20 स्पेशल ट्रेनें, चेक करें लिस्ट

दीवाली पर घर जाने की टेंशन खत्म! भोपाल रेलवे ने चलाई 20 स्पेशल ट्रेनें, चेक करें लिस्ट

दीवाली पर बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भोपाल रेलवे ने 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं.स्टेशन पर रोजाना एक लाख से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं, जिसके कारण सुरक्षा और निगरानी के खास इंतजाम किए गए हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Nov 2026 04:33 PM (IST)
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अगर आप दीवाली पर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ट्रेन की भीड़ को लेकर परेशान हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. देशभर में दीवाली की तैयारियां जोरों पर है. त्योहारों के इस खास मौके पर नौकरी, पढ़ाई या दूसरे कामों के लिए अपने घर से दूर रहने वाले लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घरों का रुख कर रहे हैं. इसकी वजह से रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है. यात्रियों की इस बढ़ती संख्या को देखते हुए भोपाल रेलवे ने 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. 

त्योहार के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर हर दिन एक लाख से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं. यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या को संभालना रेलवे प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है. इसे देखते हुए स्टेशन पर सुरक्षा और निगरानी के खास इंतजाम किए गए हैं.

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सुरक्षा के लिए तैनात किए गए 30 जवान

स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ पर नजर रखने के लिए 30 जवानों को तैनात किया गया है. इसके अलावा पूरे स्टेशन पर 18 कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है. इनमें 13 एआई कैमरे और 5 फेस रिकग्निशन कैमरे शामिल हैं. इनकी मदद से स्टेशन के अलग-अलग हिस्सों में यात्रियों की गतिविधियों और भीड़ पर नजर रखी जा रही है.

कौन संभाल रहा है जिम्मेदारी?

त्योहार के दिनों में यात्रियों को स्टेशन पर किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने आवाजाही की व्यवस्था को अलग-अलग हिस्सों में बांटा है. इनकी मदद से यात्रियों के आने-जाने को नियंत्रित किया जा रहा है. वहीं, इस काम में आरपीएफ के जावानों के साथ कमर्शियल विभाग की टीम मिलकर भी भीड़ को संभालने में लगे हैं. 

रेलवे की कोशिश है कि त्योहार के दौरान स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बनी रहे. इसके लिए अतिरिक्त ट्रेनों के अलावा निगरानी और भीड़ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यात्रियों को स्टेशन पर अफरा-तफरी का सामना न करना पड़े.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 07 Nov 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Diwali Special Trains INDIAN RAILWAYS Bhopal Railway
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