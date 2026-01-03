नए साल की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में एक नई सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है. इस कोऑपरेटिव टैक्सी प्लेटफाॅर्म को निजी के कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. सरकार समर्थित इस ऐप को यात्रियों और ड्राइवर दोनों के हितों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

शुरुआती दौर में ही भारत टैक्सी ऐप को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आने वाले समय में इसे देश के अन्य शहरों में भी लॉन्च किया जाएगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत टैक्सी ऐप क्या है और इसमें बुकिंग का तरीका, किराया, सेफ्टी फीचर्स और इस्तेमाल की पूरी जानकारी क्या है.

पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया भारत टैक्सी ऐप

भारत टैक्सी ऐप को 2 दिसंबर 2025 से दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था. तब से अब तक हर दिन औसतन करीब 5500 राइड्स हो रही है. इनमें से लगभग 4000 राइड्स एयरपोर्ट से और 1500 राइड्स अन्य लोकेशन से बुक की जा रही है. यह राइड्स कैब, ऑटो और बाइक जैसी अलग-अलग कैटेगरी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक 1.4 लाख से ज्यादा ड्राइवर इस प्लेटफाॅर्म पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. भारत टैक्सी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर एक लाख से ज्यादा डाउनलोड मिल चुके हैं. यहां इसे 4.8 स्टार रेटिंग दी गई है, वहीं एप्पल ऐप स्टोर पर ऐप को 4.9 रेटिंग मिली है.

ऐप में दिया गया सेफ्टी पर खास ध्यान

भारत टैक्सी ऐप को मेट्रो जैसी अन्य ट्रांसपोर्ट सेवाओं से भी जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि यूजर इस ऐप से मेट्रो टिकट भी बुक कर सकते हैं. इससे एक ही प्लेटफाॅर्म पर कई तरह की ट्रैवल जरूरतें पूरी हो जाएगी. इसके अलावा यात्रियों और ड्राइवर की सुरक्षा के लिए भी भारत टैक्सी ऐप में कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें सभी ड्राइवर का वेरिफिकेशन किया जाता है. इसके अलावा ऐप में लाइव लोकेशन, ट्रैकिंग इमरजेंसी फीचर और राइड डिटेल्स को परिवार या दोस्तों के साथ शेयर करने का ऑप्शन भी मौजूद है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ भी इसका टाईअप किया गया है.

भारत टैक्सी ऐप के खास फीचर



भारत टैक्सी ऐप का इंटरफेस काफी आसान है. होम पेज पर सर्विस, लाइव टिकट और प्रोफाइल जैसे ऑप्शन मिलते हैं. प्रोफाइल सेक्शन में जाकर यूजर माय राइड्स, हेल्प और सपोर्ट सेफ्टी और ऐप की भाषा से जुड़े ऑप्शन देख सकते हैं. यह ऐप फिलहाल हिंदी, इंग्लिश और गुजराती भाषा में उपलब्ध है. जबकि आगे अन्य क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ने की योजना है. यूजर अपने घर और ऑफिस का पता भी ऐप में सेव कर सकते हैं. इसके अलावा भारत टैक्सी ऐप में लाइव ट्रैकिंग की सुविधा को और सुरक्षित बनाया गया है. यूजर प्रोफाइल के सेफ्टी सेक्शन में जाकर ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट जोड़ सकते हैं. ऐसा करने पर राइड के दौरान आपकी लाइव लोकेशन आपके उसे काॅन्टेक्ट के साथ शेयर होती रहेगी.

कैसे करें भारत टैक्सी ऐप का इस्तेमाल?

भारत टैक्सी ऐप को एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले स्टोर और आईफोन यूजर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐप इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए ओटीपी आएगा.

ओटीपी सबमिट करने के बाद नाम और ईमेल जैसी जरूरी जानकारी भरनी होगी.

इसके बाद होम पेज पर जाकर मेट्रो, रेंटल या इंटरसिटी जैसी सर्विस चुन सकते हैं.

अब राइड बुक करने के लिए वेयर वुड यू लाइक टू गो पर क्लिक करें, लोकेशन डालें और बाइक, ऑटो या कैब में से किसी एक को सेलेक्ट कर लें.

