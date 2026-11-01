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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब एक क्लिक में बुक करें कमर्शियल सिलेंडर, चुटकियों में होगी बुकिंग

अब एक क्लिक में बुक करें कमर्शियल सिलेंडर, चुटकियों में होगी बुकिंग

भारत गैस के कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग अब मोबाइल से आसानी से की जा सकती है. ग्राहक ऐप, वेबसाइट, फोन कॉल या WhatsApp के जरिए बिना गैस एजेंसी जाए रिफिल बुक कर सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 01 Nov 2026 06:13 PM (IST)
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अगर आप होटल, रेस्टोरेंट या किसी कारोबार के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो अब रिफिल बुक कराने के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. पहले जहां सिलेंडर बुक कराने के लिए फोन या एजेंसी पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब यह काम मोबाइल से कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है. भारत गैस ने कमर्शियल ग्राहकों को बुकिंग के लिए कई डिजिटल विकल्प दिए हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों बच सकते हैं.

खास बात यह है कि ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से ऐप, फोन कॉल, वेबसाइट या WhatsApp के जरिए सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि भारत गैस का कमर्शियल सिलेंडर ऑनलाइन कैसे बुक किया जा सकता है.

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कैसे बुक करें कमर्शियल सिलेंडर?

मोबाइल ऐप: भारत गैस के कमर्शियल ग्राहक HelloBPCL for Business ऐप के जरिए गैस रिफिल बुक कर सकते हैं. इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करके जरूरी जानकारी के साथ लॉगिन करना होगा. इसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से रिफिल बुकिंग का ऑप्शन चुनकर ऑर्डर किया जा सकता है.

फोन कॉल: अगर आप ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो IVRS कॉल के जरिए भी बुकिंग कर सकते हैं. इसके लिए भारत पेट्रोलियम ने दो नंबर जारी किए हैं. इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके कमर्शियल सिलेंडर की रिफिल बुक कर सकते हैं.

  • 7715012345
  • 7718012345

वेबसाइट और WhatsApp: ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप my.ebharatgas.com वेबसाइट पर जा कर बुक कर सकते हैं. इसके अलावा WhatsApp के जरिए सिलेंडर बुक करने के लिए 1800 22 4344 नंबर पर Hi लिखकर भेजना होगा.

ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

  • डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन
  • लाइन में लगने से छुटकारा
  • समय और मेहनत की बचत
  • 24×7 कभी भी बुकिंग

सिलेंडर बुक करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • डिलीवरी कोड: सिलेंडर मिलने के बाद ही डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) शेयर करें.
  • मोबाइल नंबर अपडेट: अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलने या अपडेट करने के लिए my.ebharatgas.com पर जाएं.
  • नया रजिस्ट्रेशन: कमर्शियल गैस कनेक्शन के नए रजिस्ट्रेशन के लिए www.commerciallpg.in पर विजिट करें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 01 Nov 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Commercial LPG Cylinder Bharat Gas Booking
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