मां के नाम पर शुरू कर दें इनवेस्टमेंट, मामूली रकम पर भी सरकार देती है बंपर ब्याज

अगर आप चाहते हैं कि आपकी मां का बुढ़ापा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे तो उनके नाम पर निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है. सही फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपनी मां के लिए न सिर्फ नियमित आमदनी का इंतजाम कर सकते है, बल्कि बुढ़ापे में होने वाले खर्चों की चिंता भी काफी हद तक कम हो जाती है. चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी सरकारी और सुरक्षित निवेश योजनाओं के बारे में बताते हैं, जिनमें मां के नाम पैसा लगाकर बेहतर रिटर्न पाया जा सकता है.

हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज का खर्च होगा कवर

उम्र बढ़ने के साथ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं आम हो जाती है और इलाज पर खर्च भी बढ़ता है. ऐसे में मां के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी हो जाता है. इससे हॉस्पिटल में भर्ती होने, दवाइयों और इलाज का खर्च आसानी से कवर हो जाता है और अचानक आने वाला आर्थिक बोझ नहीं झेलना पड़ता.

म्यूचुअल फंड में करें निवेश

अगर आप धीरे-धीरे एक मजबूत फंड बनाना चाहते हैं तो मां के नाम से म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं. इसमें हर महीने अपने बजट के अनुसार निवेश किया जा सकता है. लंबे समय में यह निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है, जिससे भविष्य की जरूरतों को पूरा करना आसान हो जाता है.

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में करें निवेश

60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एक भरोसेमंद ऑप्शन मानी जाती है. यह सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजना है, जिसमें तय ब्याज दर पर निवेश किया जा सकता है. इस स्कीम में पैसा बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए लगाया जाता है और इससे नियमित आमदनी का जरिया बनता है.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश

अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो फिजिकल गोल्ड की जगह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें सोने की कीमत बढ़ने का फायदा भी मिलता है और सुरक्षित निवेश का भरोसा भी रहता है.

महिला सम्मान बचत पत्र योजना का फायदा

महिला सम्मान बचत पत्र योजना महिलाओं के लिए चलाई जा रही एक खास सरकारी स्कीम है. इसमें तय ब्याज दर के साथ कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है. सीमित निवेश पर भी इस योजना में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जिससे भविष्य के लिए फंड तैयार किया जा सकता है.

फिक्स डिपॉजिट में मिलता है एक्स्ट्रा ब्याज

मां के नाम से फिक्स डिपॉजिट कराने पर सीनियर सिटीजन को सामान्य एफडी के मुकाबले ज्यादा ब्याज का फायदा मिलता है. यह निवेश कम जोखिम वाला होता है और जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा निकाला जा सकता है.

ये भी पढ़ें-इन गैजेट्स को सरकार ने रातोंरात किया था बैन, इस्तेमाल करने वाले तुरंत भेजे जाते हैं जेल