कई बार खरीदारी करते समय दुकानदार सामान के साथ कैरी बैग देने के लिए अलग से पैसे मांगते हैं. ग्राहक भी छोटी रकम समझकर बिना सवाल किए भुगतान कर देते हैं. लेकिन बेंगलुरु में एक ग्राहक ने इसी तरह के अतिरिक्त चार्ज पर सवाल उठाया और मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया. अब इस मामले में कोर्ट के फैसले ने दुकानदारों की ओर से लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.

अतिरिक्त शुल्क से नाराज होकर तीर्थेश ने 17 जून 2025 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का रुख किया. उन्होंने 20 रुपये वापस दिलाने के साथ सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 25 हजार रुपये मुआवजे की मांग की.

स्टोर की ओर से दलील दी गई कि उसके आउटलेट पर कैरी बैग के शुल्क की जानकारी बोर्ड के माध्यम से दी जाती है और बैग लेने वाले ग्राहकों को अलग बिल दिया जाता है. हालांकि, नोटिस मिलने के बावजूद कंपनी आयोग के सामने पेश नहीं हुई और मामले की सुनवाई उसकी अनुपस्थिति में आगे बढ़ी.

2,170 रुपये की खरीदारी पर मांगे गए थे 20 रुपये

यह मामला बेंगलुरु के टोनिक नाम के शराब रिटेल स्टोर से जुड़ा है. 3 जून 2025 को 33 वर्षीय तीर्थेश बीएस ने स्टोर के कस्तूरबा रोड आउटलेट से 2,170 रुपये की शराब खरीदी थी. कांच की बोतलों को सुरक्षित घर ले जाने के लिए उन्होंने दुकान से एक कैरी बैग मांगा.

दुकान की ओर से उन्हें ऐसा बैग दिया गया, जिस पर स्टोर का नाम, लोगो और प्रचार से जुड़ी जानकारियां छपी हुई थीं. इसके लिए ग्राहक से 20 रुपये अलग से वसूले गए. तीर्थेश ने इस चार्ज पर आपत्ति जताई और कहा कि जिस बैग पर दुकान का ही विज्ञापन हो रहा है, उसके लिए ग्राहक से पैसे लेना उचित नहीं है. हालांकि, स्टोर कर्मचारियों ने शुल्क हटाने से इनकार कर दिया और उन्हें भुगतान करना पड़ा.

कंपनी को देने होंगे कुल 8,020 रुपये

14 अक्टूबर के आदेश में आयोग ने टोनिक को ग्राहक के 20 रुपये लौटाने, सेवा में कमी के लिए 5 हजार रुपये मुआवजा देने और मुकदमे के खर्च के रूप में 3 हजार रुपये चुकाने का निर्देश दिया. इस तरह कंपनी को कुल 8,020 रुपये देने होंगे.

ग्राहकों के लिए क्या है जरूरी सीख?

खरीदारी करते समय किसी भी अतिरिक्त शुल्क की जानकारी जरूर लें. अगर कैरी बैग या किसी अन्य सुविधा के लिए अलग पैसे मांगे जाते हैं, तो उसकी रसीद संभालकर रखें. शुल्क अनुचित लगने पर दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगें और जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

कोर्ट ने कंपनी को क्यों ठहराया जिम्मेदार?

बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि बोतलों जैसे सामान बेचने वाले रिटेलर को यह समझना चाहिए कि ग्राहक को उन्हें सुरक्षित ले जाने के लिए बैग की जरूरत पड़ सकती है. आयोग ने 'Caveat Venditor' यानी विक्रेता की जिम्मेदारी के सिद्धांत का भी उल्लेख किया. आयोग के मुताबिक, अपने ब्रांड का प्रचार करने वाले बैग के लिए ग्राहक से अलग शुल्क लेना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है.

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