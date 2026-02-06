हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीविदेश से कितना सामान भारत ला सकते हैं, इसके लिए क्या हैं कस्टम के नियम?

विदेश से कितना सामान भारत ला सकते हैं, इसके लिए क्या हैं कस्टम के नियम?

भारत सरकार ने 2 फरवरी 2026 से Baggage Rules 2026 लागू कर दिए हैं. नए नियमों के अनुसार, अब भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी‑फ्री सामान की सीमा बढ़ा दी गई है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 06 Feb 2026 06:57 AM (IST)
आज के समय में विदेश यात्रा करना आसान हो गया है. काम, पढ़ाई, पर्यटन या शॉपिंग के लिए लोग विदेश जाते रहते हैं और अक्सर लोग अपने साथ कुछ सामान भी भारत लाते हैं, लेकिन भारत में विदेश से सामान लाते समय कुछ नियम और सीमाएं (Limits) होती हैं, जिन्हें कस्टम विभाग के तहत तय किया गया है. इन्हें Baggage Rules या बैगेज नियम कहते हैं. हाल ही में, केंद्र सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए इन नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 

नया बैगेज नियम 2026

भारत सरकार ने 2 फरवरी 2026 से Baggage Rules 2026 लागू कर दिए हैं. नए नियमों के अनुसार, अब भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी‑फ्री सामान की सीमा बढ़ा दी गई है. इसका मतलब यह है कि आप अब कुछ निश्चित मूल्य तक का सामान बिना कस्टम टैक्स दिए भारत ला सकते हैं. 

विदेश से कितना सामान भारत ला सकते हैं?

हवाई या समुद्री मार्ग से भारत आने वाले भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के पर्यटक अब 75,000 रुपये तक का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं. यह सामान निजी यूज के लिए होना चाहिए और यात्री के अपने बैगेज में होना चाहिए. रोजमर्रा का यूज किया हुआ सामान, कपड़े, जूते, और छोटे‑छोटे सोवेनियर (यादगार चीजें) भी शामिल हैं. यह नियम इन्फेंट यानी शिशुओं पर भी लागू होता है. 

इसके लिए क्या हैं कस्टम के नियम?

अब भारत आने वाले विदेशी पर्यटक 25,000 रुपये तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं. इससे पहले यह सीमा सिर्फ 15,000 रुपये थी. पहले भारत में Baggage Rules 2016 लागू थे. उसके अनुसार, भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के पर्यटक 50,000 रुपये तक का सामान ड्यूटी‑फ्री ला सकते थे. विदेशी पर्यटक सिर्फ 15,000 रुपये तक का सामान बिना टैक्स ला सकते थे. लेकिन अब 75,000 रुपये तक का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं और विदेशी पर्यटक 25,000 रुपये तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं. 

बदलाव क्यों किया गया?

सरकार ने यह बदलाव यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया है. अब भारतीय यात्रियों को ज्यादा सामान लाने की अनुमति मिली है. विदेशी पर्यटक भी भारत यात्रा के दौरान आसानी से सामान ला सकते हैं. यह नियम यात्रियों की शॉपिंग, स्मृति चिन्ह और पर्सनल सामान के लिए राहत देता है. 

नया नियम कब से लागू है?

नया नियम 2 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गया है. यह हवाई और समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों पर लागू होता है. जमीन मार्ग (बॉर्डर) से आने वाले यात्रियों के लिए यह नियम अलग हो सकते हैं. 

Published at : 06 Feb 2026 06:55 AM (IST)
