आयुष्मान कार्ड से आपके शहर के किन अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा? ऐसे करें चेक

Ayushman Card Empanelled Hospitals: आयुष्मान भारत योजना लाखों-करोड़ों परिवारों के लिए इलाज का बड़ा सहारा बन चुकी है. सरकारी की ओर से आयुष्मान कार्ड धारकों को सालाना 5 लाख रुपये तक के फ्री कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है. लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि यह सुविधा किन अस्पतालों में उपलब्ध है. सही अस्पताल की जानकारी न होने पर लोगों को खुदके पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं.

इसलिए जरूरी है कि इलाज से पहले यह चेक कर लिया जाए कि आपका नजदीकी अस्पताल आयुष्मान पैनल में शामिल है या नहीं. सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके दिए हैं. जिससे आप घर बैठे यह पता कर सकते हैं. अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है. तो सही जानकारी आपके पैसे बचा सकती है. जान लीजिए कैसे आप घर बैठे पता कर सकते हैं कौनसा अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़ा हुआ है.

किन अस्पतालों में चलता है आयुष्मान कार्ड?

आयुष्मान योजना के तहत सरकारी और कई प्राइवेट अस्पतालों को पैनल में जोड़ा गया है. इन्हें एम्पैनल्ड हॉस्पिटल कहा जाता है. इन अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड दिखाने पर पैकेज के मुताबिक कैशलेस इलाज मिलता है. इसमें सर्जरी, दवाएं, टेस्ट और अस्पताल में एडमिट होने का खर्च शामिल होता है.

यह भी पढ़ें: मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?

हर राज्य में ऐसे अस्पतालों की अलग लिस्ट होती है. जिसे लगातार अपडेट किया जाता है. बड़े शहरों के मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल से लेकर जिला स्तर के अस्पताल भी इस सूची में शामिल होते हैं. जरूरी यह है कि आप पहले से यह कन्फर्म कर लें कि जिस अस्पताल में जाना चाहते हैं. वह इस योजना से जुड़ा है या नहीं.

ऐसे करें घर बैठे अस्पताल करें चेक

आप आयुष्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अस्पताल खोज सकते हैं. इसके लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/empnlWorkFlow.htm?actionFlag=ViewRegisteredHosptlsNew पर जाएं यहां अपना राज्य, जिला और अस्पताल का प्रकार चुनते ही आपके सामने पैनल में शामिल अस्पतालों की सूची आ जाएगी.

यह भी पढ़ें: क्या है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, मनरेगा से 'जी राम जी' में बदली स्कीम से कितनी अलग?

इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या हेल्थ वेलनेस सेंटर पर भी यह जानकारी मिल जाती है. अस्पताल पहुंचने पर आयुष्मान डेस्क पर कार्ड दिखाकर भी वेरिफिकेशन किया जा सकता है. इलाज शुरू करने से पहले यह स्टेप जरूर करें. जिससे बाद में बिल को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें: 3 फरवरी से जनता के लिए खुल रहा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, कैसे मिलेगा टिकट? जानें यहां