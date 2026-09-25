दुर्गा पूजा से पहले सरकार का तोहफा, 40 लाख महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचेगा पैसा

अगर आप असम में रहते हैं और सरकार की ओरुनोदोई योजना का लाभ ले रही हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. असम सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाने का फैसला किया है. अक्टूबर महीने में पात्र लाभार्थियों को अब 1,500 रुपये की सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के एक पोस्ट के जरिए दी.

दरअसल, अभी ओरुनोदोई योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं को 1,250 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. सरकार ने अक्टूबर के लिए इसमें 250 रुपये की बढ़ोतरी की है. सरकार के इस फैसले से राज्य की करीब 40 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा. जिसे सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले महिलाओं के लिए खास तोहफा बताया है.

क्या है ओरुनोदोई योजना?

ओरुनोदोई योजना असम सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल है. इसके जरिए जरूरतमंद परिवारों को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है. आमतौर पर इसमें परिवार के वयस्क महिला को योजना का मुख्य लाभार्थी बनाया जाता है. इसका योजना का खास मकसद घरेलू खर्चों में मदद करना और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहारा देना है.

कब मिलेंगे 1,500 रुपये?

ओरुनोदोई योजना के तहत सामान्य तौर पर हर महीने 1,250 रुपये की सहायता दी जाती है, लेकिन अब अक्टूबर महीने में लाभार्थियों को 250 रुपये ज्यादा मिलेंगे. यानी इस महीने महिलाओं को कुल 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस बढ़ी हुई रकम को खास तौर पर दुर्गा पूजा से पहले दी जा रही है, ताकि त्योहारों की तैयारियों और घरेलू जरूरतों में मदद मिल सकें.

किसे मिल सकता है योजना का लाभ?

आवेदक परिवार का असम का स्थायी निवासी होना बेहद जरूरी है.

लाभार्थी परिवार को असम में ही रहना चाहिए.

सामान्य तौर पर परिवार की 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिला को मुख्य लाभार्थी बनाया जाता है.

अगर परिवार में दिव्यांग सदस्य है, तो पात्रता के मुताबिक उन्हें भी लाभार्थी बनाया जा सकता है.

परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

वहीं जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, वे आमतौर पर इस योजना के दायरे से बाहर रहते हैं.

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत?

आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता.

बैंक खाते का KYC पूरा होना जरूरी है.

राशन कार्ड.

पहचान और निवास का प्रमाण, जैसे वोटर आईडी या निवास प्रमाण पत्र.

उम्र से जुड़े दस्तावेज.

पासपोर्ट साइज फोटो.

मोबाइल नंबर.

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