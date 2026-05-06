सैलरी बढ़ी या मिला बोनस? कैसे करें पैसे का सही इस्तेमाल, होम लोन चुकाएं या करें निवेश? जानें

Salary Hike or Bonus: मार्च- अप्रैल का महीना सभी कॉर्पोरेट ऑफिस में अप्रैजल का महीना होता है. जिसमें कई लोगों की सैलरी बढ़ती है या बोनस भी मिलता है. ऐसे में बड़ी रकम एक साथ मिलने पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका अब क्या करना है. कई लोग सोचते हैं कि इसे इनवेस्ट कर दें, कई लोग सोचते हैं कि इससे अपना पुराना बकाया चुका दें या लोन का पेमेंट कर दें. लेकिन इनमें से सही क्या है, आइये आपको बताते हैं कि आपको इस पैसे का क्या करना चाहिए.

क्या करें इकट्ठे मिले पैसे का?

जैसे ही ये बढ़ा हुआ पैसा खाते में आता है तो पहली नजर में लगता है कि इसका क्या करना चाहिए, होम लोन में डाल दें या कहीं निवेश कर दें? इंडिया टुडे के साथ बातचीत में बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने बताया है कि पहले होम लोन की ब्याज दर और निवेश से मिलने वाले रिटर्न की तुलना कर लें. अगर निवेश ज्यादा कमाई देता है, तो उसमें पैसा लगाना चाहिए. हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है जितना लगता है.

एक्सपर्ट बताते हैं कि सही तुलना टैक्स के बाद की कमाई और खर्च के बीच होनी चाहिए. नए टैक्स रिजाइम में होम लोन पर मिलने वाले फायदे कम हो गए हैं, जिससे लोन लेना अब थोड़ा महंगा पड़ता है.

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उम्र से भी प्रभावित होता है फैसला

मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, तो आपके पास समय ज्यादा है, ऐसे में निवेश का जोखिम लिया जा सकता है. लेकिन वहीं अगर आपकी उम्र 50 साल है, तो आमतौर पर रिटायरमेंट से पहले ही आप कर्ज खत्म करना चाहते हैं. ऐसे में आपके लिए यही बेहतर है कि आप लोन चुका दें.

इन परिस्थितियों में ऐसे लें फैसला

कुछ स्थितियों में लोन जल्दी चुकाना बेहतर होता है जैसे ब्याज दर ज्यादा हो या आय स्थिर ना हो. खासकर शुरुआत के सालों में प्रीपेमेंट करने से काफी ब्याज बचता है. दूसरी तरफ, अगर आप थोड़े ज्यादा समय तक सब्र रख सकते हैं तो निवेश से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. लेकिन इसमें जोखिम भी होता है, जैसे बाजार का उतार-चढ़ाव.

इन बातों का रखें ध्यान

ये फैसला करते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. जो इस प्रकार हैं:

सिर्फ ब्याज दर और रिटर्न नहीं, टैक्स के बाद का लाभ भी देखें.

उम्र कम है तो निवेश पर ध्यान दें, जबकि रिटायरमेंट के करीब लोग लोन चुकाएं.

हाई इंटरेस्ट रेट या अस्थिर आय होने पर प्रीपेमेंट बेहतर है.

लंबी अवधि में निवेश ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन जोखिम भी है.

सबसे समझदारी भरा तरीका ये होगा कि आप थोड़ा पैसा निवेश करें और थोड़ा पैसा लोन में भरें.

हालांकि आखिरी फैसला आपके ऊपर है कि आप क्या पहले खत्म करना चाहते हैं.

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