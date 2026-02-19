अपराधियों की सूचना दें और पाएं 10 लाख रुपये तक इनाम, जान लीजिए तरीका
Anti-Gangster Helpline: अगर आप संगठित अपराध या गैंगस्टर की सूचना पुलिस को देते हैं और अगर जानकारी गिरफ्तारी में सही साबित होती है. तो 10 लाख रुपये तक इनाम दिया जाएगा.
Anti-Gangster Helpline: संगठित अपराध और गैंग नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस अब पुराने तरीकों से आगे बढ़ चुकी है. पुलिस की ओर से फील्ड एक्शन के साथ साथ अब इंटेलिजेंस, डेटा और पब्लिक इनपुट को तव्जजो दी जा रहा है. इसी स्ट्रैटेजी के तहत एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन लॉन्च की गई है. जिससे आम नागरिक भी सीधे सिस्टम से जुड़ सकें. अगर किसी को गैंग ऑपरेशन, अवैध हथियार सप्लाई, जबरन वसूली, ड्रग्स नेटवर्क या फरार अपराधियों की मूवमेंट से जुड़ी ठोस जानकारी है.
तो वह इसे शेयर कर सकता है. जो सूचना गिरफ्तारी, रेड या बड़े नेटवर्क को तोड़ने में कारगर साबित होगी. उस पर 10 लाख रुपये तक का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा. सबसे अहम बात सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह सीक्रेट रखी जाएगी और उसे किसी भी तरह की असुविधा से बचाने का आश्वासन दिया गया है.
एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन कैसे काम करेगी?
पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन में कॉल या व्हाट्सऐप के जरिए डिटेल भेज सकते हैं. आपकी जानकारी सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉग किया जाएगा. इसके बाद मल्टी लेवल स्क्रीनिंग की जाएगी. जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, बैकग्राउंड चेक और रिस्क असेसमेंट शामिल होगा. पुलिस ने बताया है कि इंफॉर्मर की आइडेंटिटी एन्क्रिप्टेड मोड में सेफ रहेगी और किसी भी स्टेज पर डिस्क्लोज नहीं की जाएगी. मकसद है लोगों का भरोसा जीतना और उन्हें बिना डर के आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना.
इस नंबर देनी होगी जानकारी
एंटी गैंगस्टर ऑपरेशन के लिए 9394693946 नंबर चालू किया गया है. इस नंबर पर कॉल या मैसेज के जरिए कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है. हर इनपुट का टेक्निकल सर्विलांस, इंटेलिजेंस नेटवर्क और ग्राउंड वेरिफिकेशन के जरिए क्रॉस चेक किया जाएगा. तो वहीं जरूरत पड़ने पर स्पेशल ऑपरेशन यूनिट भी तुरंत फील्ड में उतरेगी.
10 लाख तक का इनाम मिलेगा
अगर आपकी ओर से दी गई जानकारी पुख्ता होती है. और पुलिस उस जानकारी को इस्तेमाल करके किसी आपराधिक गतिविधि को रोकती है या फिर किसी गैंगस्टर को पकड़ती है. तो फिर आपको 10 लाख रुपये तक का इनाम मिल सकता है. जानकारी जितनी अहम होगी उसी हिसाब से इनाम की अधिकतम रकम तय होगी.
