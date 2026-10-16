6908 रुपए बोनस का ऐलान, किसे मिलेगा? पात्रता और कैलकुलेशन समझिए

अगले महीने दीवाली का त्योहार है और दीवाली के त्योहार से पहले ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस को लेकर एक खास अपडेट है. क्योंकि अब दीवाली के पहले ही कर्मचारियों को बोनस मिलने वाला है. जी हां, वित्त मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 6908 रुपये के बोनस को मंजूरी दे दी है. यह नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है. ये मंजूरी 15 अक्टूबर 2026 यानी कल दी गई है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर ये बोनस का पैसा किन कर्मचारियों को दिया जाएगा, किन्हें नहीं और शर्तें क्या हैं?

बोनस का लाभ लेने के लिए शर्तें क्या हैं?

सबसे जरूरी कि कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को नौकरी में होना महत्वपूर्ण है.

इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कम से कम से 6 महीने लगातार नौकरी की होनी जरूरी है.

इसके साथ ही कैजुअल कर्मचारियों को बोनस का लाभ लेने के लिए 6 दे वर्किंग ऑफिस में साल में कम से कम 240 दिन और 5 वहीं 5 दिन वाले ऑफिस में 206 दिन काम करना होगा.

अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम है तो ऐसे कर्मचारी को उसकी सेवा की अवधि के हिसाब से बोनस दिया जाएगा. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर इसका लाभ किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा?

किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इस बोनस का लाभ किन्हें नहीं मिलेगा तो जान लें कि ग्रुप A और ग्रुप B के राजपत्रित अधिकारियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं इसके साथ ही पोस्टल विभाग और रेलवे जैसे क्षेत्रों में पहले से PLB पाने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में शामिल नहीं है.

खास ध्यान देने वाली बात ये है कि राज्य सरकार, PSU या दूसरी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस वहां के नियमों के मुताबिक मिल सकता है.

वहीं पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा.

इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा, जिन्होंने लगातार 6 महीने की सेवा पूरी नहीं की है.

बोनस का हिसाब समझें

अहम बात ये है कि सरकार ने बोनस की गणना के लिए 7000 का मासिक वेतन की सीमा तय की है.यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी इससे ज्यादा है तभी भी बोनस का हिसाब 7 हजार के आधार पर ही किया जाएगा. जरूरी बात ये है कि ये बोनस 30 दिन के सैलरी के बराबर है. इस हिसाब से ही बोनस के पैसे 6908 तय किए गए हैं. अब सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर बोनस का पैसा आएगा कब?

कब आएगा पैसा?

जानकारी के मुताबिक, कर्मचारियों को बोनस का पैसा अक्टूबर 2026 के आखिरी हफ्ते यानी दीवाली से पहले मिलने की बात सामने आई है. लेकिन बैंक अकाउंट में कब तक पैसे आएंगे, इसकी कोई फिक्स तारीख सामने नहीं आई है.

किन कर्मचारियों को बोनस मिलेगा?

बता दें कि ये बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी (PLB) योजना के तहत नहीं आते हैं. इसमें खासतौर पर ग्रुप C और ग्रुप B के गैर-राजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं.

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और पात्र सुपरवाइजन इसके दायरे में आ सकते हैं.

वहीं इसके अलावा अर्धसैनिक बलों, सेना के पात्र जवानों और केंद्र सरकार के वेतनमान के तहत काम करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है.

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