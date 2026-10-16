Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी6908 रुपए बोनस का ऐलान, किसे मिलेगा? पात्रता और कैलकुलेशन समझिए

6908 रुपए बोनस का ऐलान, किसे मिलेगा? पात्रता और कैलकुलेशन समझिए

वित्त मंत्रालय ने फाईनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को 6,908 रुपये का नॉन- प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की मंजूरी दी है. जानिए किन्हें मिलेगा और कब तक पैसा आएगा?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

अगले महीने दीवाली का त्योहार है और दीवाली के त्योहार से पहले ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस को लेकर एक खास अपडेट है. क्योंकि अब दीवाली के पहले ही कर्मचारियों को बोनस मिलने वाला है. जी हां, वित्त मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 6908 रुपये के बोनस को मंजूरी दे दी है. यह नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है. ये मंजूरी 15 अक्टूबर 2026 यानी कल दी गई है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर ये बोनस का पैसा किन कर्मचारियों को दिया जाएगा, किन्हें नहीं और शर्तें क्या हैं?

बोनस का लाभ लेने के लिए शर्तें क्या हैं?

  • सबसे जरूरी कि कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को नौकरी में होना महत्वपूर्ण है.
  • इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कम से कम से 6 महीने लगातार नौकरी की होनी जरूरी है.
  • इसके साथ ही कैजुअल कर्मचारियों को बोनस का लाभ लेने के लिए 6 दे वर्किंग ऑफिस में साल में कम से कम 240 दिन और 5 वहीं 5 दिन वाले ऑफिस में 206 दिन काम करना होगा. 
  • अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम है तो ऐसे कर्मचारी को उसकी सेवा की अवधि के हिसाब से बोनस दिया जाएगा. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर इसका लाभ किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा?

किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इस बोनस का लाभ किन्हें नहीं मिलेगा तो जान लें कि  ग्रुप A और ग्रुप B के राजपत्रित अधिकारियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं इसके साथ ही पोस्टल विभाग और रेलवे जैसे क्षेत्रों में पहले से PLB पाने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में शामिल नहीं है.

  • खास ध्यान देने वाली बात ये है कि राज्य सरकार, PSU या दूसरी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस वहां के नियमों के मुताबिक मिल सकता है.
  • वहीं पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा.
  • इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा, जिन्होंने लगातार 6 महीने की सेवा पूरी नहीं की है. 

बोनस का हिसाब समझें

अहम बात ये है कि सरकार ने बोनस की गणना के लिए 7000 का मासिक वेतन की सीमा तय की है.यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी इससे ज्यादा है तभी भी बोनस का हिसाब 7 हजार के आधार पर ही किया जाएगा.  जरूरी बात ये है कि ये बोनस 30 दिन के सैलरी के बराबर है. इस हिसाब से ही बोनस के पैसे 6908 तय किए गए हैं. अब सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर बोनस का पैसा आएगा कब?

कब आएगा पैसा?

जानकारी के मुताबिक, कर्मचारियों को बोनस का पैसा अक्टूबर 2026 के आखिरी हफ्ते यानी दीवाली से पहले मिलने की बात सामने आई है. लेकिन बैंक अकाउंट में कब तक पैसे आएंगे, इसकी कोई फिक्स तारीख सामने नहीं आई है. 

किन कर्मचारियों को बोनस मिलेगा?

बता दें कि ये बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी (PLB) योजना के तहत नहीं आते हैं. इसमें खासतौर पर ग्रुप C और ग्रुप B के गैर-राजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं. 

  • टाइपिस्ट
  • क्लर्क
  • मल्टी-टास्किंग स्टाफ
  • हेड क्लर्क
  • असिस्टेंट
  • और पात्र सुपरवाइजन इसके दायरे में आ सकते हैं. 

वहीं इसके अलावा अर्धसैनिक बलों, सेना के पात्र जवानों और केंद्र सरकार के वेतनमान के तहत काम करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है. 

SIR: वोटर लिस्ट से कट गया आपका नाम? ऐसे दोबारा जुड़वाएं, जानें पूरा प्रोसेस

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Diwali Bonus Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज से कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, भागदौड़ से बचें
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज से कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, भागदौड़ से बचें
यूटिलिटी
SIR: वोटर लिस्ट से कट गया आपका नाम? ऐसे दोबारा जुड़वाएं, जानें पूरा प्रोसेस
SIR: वोटर लिस्ट से कट गया आपका नाम? ऐसे दोबारा जुड़वाएं, जानें पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
EPFO Rules: पीएफ निकालने पर नहीं लगेगा टैक्स, बस ध्यान रखें ये जरूरी बातें
EPFO Rules: पीएफ निकालने पर नहीं लगेगा टैक्स, बस ध्यान रखें ये जरूरी बातें
यूटिलिटी
एक ही पॉलिसी में पूरे परिवार की सेहत का ख्याल, जानिए LIC के हेल्थ शील्ड प्लान के फायदे
एक ही पॉलिसी में पूरे परिवार की सेहत का ख्याल, जानिए LIC के हेल्थ शील्ड प्लान के फायदे
Advertisement

वीडियोज

Yami Gautam ने किए Ayodhya में रामलला के दर्शन, Ramayana में Sita बनने की उठी मांग!
लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत भूषण, नेहा बोरा, पवन खेड़ा, वो नेता जिन्होंने कहा- 'तख्तापलट चाहता है विपक्ष'
प्रशांत भूषण, नेहा बोरा, पवन खेड़ा, वो नेता जिन्होंने कहा- 'तख्तापलट चाहता है विपक्ष'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
क्रिकेट
नवरात्रि में फैंस को बड़ा तोहफा, फ्री में मिल रहा भारत-जिम्बाब्वे मैच का टिकट
नवरात्रि में फैंस को बड़ा तोहफा, फ्री में मिल रहा भारत-जिम्बाब्वे मैच का टिकट
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
इंडिया
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर दिवाली से पहले सरकार लेगी फैसला, बुलाएगी संसदीय सत्र
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर दिवाली से पहले सरकार लेगी फैसला, बुलाएगी संसदीय सत्र
टेक्नोलॉजी
अब गूगल खुद रोकेगा स्कैम, ठगी होने से पहले काटेगा स्पैम कॉल!
अब गूगल खुद रोकेगा स्कैम, ठगी होने से पहले काटेगा स्पैम कॉल!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget