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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपत्नी की ज्यादा है इनकम, क्या तलाक के बाद उठाना होगा पति का खर्च?

पत्नी की ज्यादा है इनकम, क्या तलाक के बाद उठाना होगा पति का खर्च?

क्या आप जानते हैं कि अगर पति-पत्नी का तलाक हो रहा हो और पति की इनकम पत्नी से कम है तो ऐसे मामले में एलिमनी क्या पत्नी को देनी होगी या नहीं. अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Sep 2026 06:38 PM (IST)
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क्या आपको भी लगता है कि जब किसी पति-पत्नी का तलाक होता है तो एलिमनी के पैसे जरूर पति को देने होंगे, लेकिन असल में ऐसा हर समय नहीं होता है. कुछ मामलों में तलाक होने पर पत्नी को भी पति को गुजारा भत्ता देना पड़ता है. अब जानते हैं कि ऐसा कब और किस केस में होता है.

पत्नी को कब देना होगी एलिमनी?

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हर तलाक के केस में ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस पति को एलिमनी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर पति ही पत्नी से कम कमाता हो तो क्या तभी भी तलाक होने पर उसे ही पत्नी को एलिमनी देनी होगी? तो असल में ऐसा नहीं है. अगर पत्नी की इनकम पति से ज्यादा तो यहां पर मामला बदल जाता है. यानी पत्नी की इनकम पति से ज्यादा होने है और पति आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर खुद कमाने में भी सक्षम नहीं है तो इस तरह की परिस्थितियों में कोर्ट पत्नी को पति का खर्च उठाने का आदेश तक दे सकती है.

एलिमनी का मकसद क्या है?

अगर किसी पति-पत्नी का तलाक हो रहा है तो जब कोर्ट दोनों में से किसी को एलिमनी देने के लिए कहती है तो उसके पीछे का मकसद आर्थिक मदद देना होता है. यानी अगर पति या पत्नी में से कोई अपना खर्च खुद नहीं उठा सकता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस देने का आदेश देती है. हां, ये जरूर है कि कोर्ट इस मामले में पति या पत्नी नहीं देखती, बल्कि ये देखती है कि दोनों में से कौन आर्थिक रूप से कमजोर है और कौन अपना खर्च उठाने के लिए सक्षम नहीं है. 

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सैलरी ज्यादा होने पर देनी ही पड़ेगी एलिमनी?

नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर पत्नी की सैलरी ज्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे पति को मेंटनेंस देनी ही होगी. क्योंकि कोर्ट मेंटनेंस  तय करते समय कई चीजों पर विचार करता है, जैसे दोनों की कमाई, खर्च और आर्थिक स्थिति. साथ ही अगर पति कमाने के लिए सक्षम है या कमाई अच्छी करता है तो इस मामले में पत्नी से मेंटेनेंस मिलना अलग तरीके से देखा जाएगा. इसलिए जब भी फैसला किया जाता है तो वहां पर मौजूद लोग और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जाता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Sep 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Divorce Utility News Alimony
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