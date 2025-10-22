हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा

आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा

ताज महल के अलावा आगरा और भी कई चीजों के लिए फेमस है. साथ ही, यहां कई यूनिक चीजों का ट्रेड भी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं यहां की 5 आइटम्स के बारे में जिनसे अच्छा बिजनेस खोला जा सकता है.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 22 Oct 2025 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

ताजमहल के नाम से जाना जाने वाला आगरा हमेशा से टूरिस्ट हॉटस्पॉट रहा है. यहां के कल्चर की ब्यूटी और यहां का ट्रेडिशन लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है. इसके अलावा आगरा ट्रेड और क्राफ्ट्समैनशिप का भी हब है. दरअसल, आगरा के कई छोटे कारीगर इन्हीं डिफरेंट कामों को करके अपना गुजारा करते हैं. 

ऐसे में आगरा बिजनेस के नजरिए से एक बेहतरीन जगह है. यह आपको छोटा कारोबार शुरू करने के लिए एक से एक यूनिक आइडियाज और चीज मिल जाएंगी फिर चाहे वो मार्बल का काम हो, हैंडीक्राफ्ट का या फिर यह की फेमस मिठाइयों का. आइए जानते हैं आगरा की ऐसी चीजों के बारे में, जिनसे आप भी कम पैसों में अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं.

लक्जरी हैंडक्राफ्टेड लेदर आइटम

आगरा अपने लेदर इंडस्ट्री के लिए काफी मशहूर है. यह मिलने वाले हाइ क्वालिटी लेदर से कई तरह के लेदर गुड्स बनाए जाते हैं. ऐसे में आप भी लेदर हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं. इसमें लेदर बैग्स, वॉलेट, बेल्ट्स सभी का अच्छा बिजनेस किया जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को आजकल यूनिक और लक्जरी आइटम्स बेहद पसंद आते हैं और इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा होती है. इसे आप कम पैसों में भी शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा काम सकते हैं.

टेक्सटाइल बिजनेस 

आगरा का कपड़ा भी काफी फेमस है. यह का लोकल टेक्सटाइल और फैब्रिक यहां रहने वाले लेकल्स और घूमने आने टूरिस्ट दोनों की पहली पसंद है. ऐसे में आप कम पैसों में यहां से कपड़ा खरीदकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. आप चाहे तो इसके लिए डायरेक्ट विवर्स और कपड़ा बनाने वालों से भी कॉन्टैक्ट करके इसे खरीद सकते है जिससे ये आपको और सस्ता पड़ेगा और इससे आने वाले पैसे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने में मदद करेंगे.

आगरा की फेमस स्वीट्स 

आगरा की शान पेठा पूरे भारत में मशहूर है. ऐसे में पैठे और यह की कई और फेमस मिठाइयों का बिजनेस भी काफी प्रॉफिटेबल है. यहां पर आने वाले टूरिस्ट के साथ साथ लोकल्स भी इसकी डिमांड करते हैं. इसमें अलावा इसका होलसेल का काम भी बेहद प्रॉफिटेबल है और इसे सस्ते दामों में शुरू किया जा सकता है.

वुडन हैंडीक्राफ्ट

आगरा का वुडन हैंडीक्राफ्ट भी काफी बेहतरीन और यूनिक है. ऐसे में आप इसका बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. आप ये हैंडीक्राफ्ट बनाने वालों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे बल्क में ये सामान खरीद सकते हैं. मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड होती है क्योंकि इसमें घर की सजावट के लिए यूनिक आइटम्स होते हैं जो खरीदारों को काफी पसंद आते है. इसमें आप कम इन्वेस्टमेंट से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं. 

ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स 

आगरा में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अच्छा स्कोप है. यहां पर मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स से भी अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है. इनमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और बिजनेस भी बिजनेस चलेगा.

इसे भी पढ़ें: इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 22 Oct 2025 01:33 PM (IST)
Tags :
Agra Agra Famous Things Wooden Handicraft Of Agra Agra Fabric And Textile Agra Leather Industry 5 Items Of Agra To Start Business
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
हेल्थ
Synthetic Kidney Model: इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
यूटिलिटी
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget