आधार कार्ड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है. हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि आधार कार्ड को जन्म तारीख का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा है कि आधार सिर्फ आपकी पहचान का सबूत है, जन्म तारीख का नहीं. यानी सिर्फ आधार में लिखी तारीख के आधार पर किसी कर्मचारी को रिटायर नहीं किया जा सकता है.

दरअसल, यह मामला JJ Electronics और उसकी कर्मचारी रोजम्मा जॉय से जुड़ा है. कंपनी ने आधार कार्ड में दर्ज जन्म तारीख 1959 के आधार पर उन्हें 58 साल का बताते हुए नौकरी से हटा दिया था. जबकि कर्मचारी के ESIC रिकॉर्ड में जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कंपनी की याचिका खारिज कर दी.

क्या है पूरा मामला?

रोजम्मा जॉय JJ Electronics कंपनी में फिनिशिंग मैन के तौर पर काम करती थीं. कंपनी ने उनके आधार कार्ड और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के रिकॉर्ड में जन्म तारीख अलग-अलग पाया. आधार में 1959 और ESIC रिकॉर्ड में 1960 दर्ज था. यही वजह है कि कंपनी ने आधार में लिखे जन्म तिथि को सही मानते हुए उन्हें रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के आधार पर नौकरी से हटा दिया.

इसके बाद जॉय ने लेबर कोर्ट में शिकायत की और नौकरी से हटाने के फैसले को चुनौती दी. उन्होंने दोबारा नौकरी पर रखने और बकाया वेतन देने की मांग की. हालांकि, लेबर कोर्ट ने आधार कार्ड को जन्मतिथि का पक्का सबूत मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने ESIC रिकॉर्ड में दर्ज 20 मई 1960 की जन्मतिथि को स्वीकार किया और कंपनी को बकाया वेतन व संबंधित लाभ देने का निर्देश दिया.

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

JJ Electronics ने लेबर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. 13 नवंबर को दिए गए आदेश में जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट का कहना है कि आधार कानून में इसे पहचान के प्रमाण के तौर पर मान्यता दिया जाता है, न कि जन्मतिथि के पक्के सबूत के तौर पर.

कोर्ट ने UIDAI के 2018 के कार्यालयी निर्देश का भी जिक्र किया. इसके मुताबिक, आधार में दर्ज जन्मतिथि कार्डधारक की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों या खुद दी गई जानकारी पर आधारित हो सकती है.

कंपनी को देना होगा बकाया वेतन

फैसले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने माना कि 2017 में रोजम्मा जॉय रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची थीं. इसलिए कंपनी आधार में दर्ज अलग जन्म वर्ष के आधार पर उनकी नौकरी खत्म नहीं कर सकती थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी ने नौकरी से हटाने के दौरान इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया था. इसलिए नौकरी से हटाने की कार्रवाई गैरकानूनी थी और लेबर कोर्ट का बकाया वेतन देने का आदेश बरकरार रहा.

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