3 साल तक 23000 जमा करने पर शख्स को मिले सिर्फ 20 हजार रुपये! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

LIC Guidelines: भारतीय जीवन बीमा निगम एक सरकारी बीमा कंपनी है. जिस पर लोगों को काफी भरोसा है और इसी के चलते यहां से पॉलिसी खरीदना लोगों को सुरक्षित लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार यदि आप ठीक से नियम ना पढ़ें या सही तरीके से इन्हें समझ ना पाएं तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है.

वायरल वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक शख्स ने तीन साल तक LIC की एक पॉलिसी में 23 हजार रुपये जमा किए. तीन साल बाद जब शख्स ने पॉलिसी सरेंडर की तो उसे रिटर्न के तौर पर महज 20 हजार रुपये ही मिले हैं. इस वीडियो में शख्स काफी परेशान नजर आ रहा है और लोगों से भी ऐसे स्कैम में ना फंसने की अपील कर रहा है. यहां देखें वीडियो:

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क्यों हुआ इतना नुकसान?

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर भी लोग काफी परेशान हो रहे हैं. ऐसे में पहले हम आपको बताते हैं कि इस शख्स को इतना नुकसान क्यों हुआ. दरअसल अगर आप 23000 रुपये हर साल तीन सालों तक जमा करेंगे, तो ये कुल रकम 69000 होगी. आपकी सरेंडर वैल्यू पूरी तरह से स्ट्रिक्ट LIC नियमों के तहत ही होती है. इसके पीछे का गणित पहले समझें:

प्रीमियम की पहली किश्त या पहले साल की किश्त जो भी भरी जाती है वो सरेंडर के समय नहीं मिलती है. इस रकम को सरेंडर वैल्यू से पूरी तरह बाहर कर दिया जाता है.

दूसरे और तीसरे साल की सरेंडर वैल्यू आपको आमतौर पर बाकी बचे सालों में भुगतान किए गए प्रीमियम का कुछ प्रतिशत (लगभग 30% से 35%) मिलता है.

दो साल तक 23 हजार जमा करने पर कुल 46 हजार रुपये जमा होते हैं, सरेंडर के समय इसका 30 या 35% ही मिलेगा जो लगभग 14 हजार से 17 हजार के बीच ही होगा.

अगर आपकी पॉलिसी पार्टिसिपेटिंग प्लान के तहत है तो एक छोटा सा बोनस और जुड़ जाएगा, जिससे ये रकम 20 हजार के लगभग हो जाएगी.

इन गलतियों को करने से बचें

अगर आप भी ऐसे किसी स्कैम में नहीं फंसना चाहते हैं और नुकसान नहीं झेलना चाहते तो आपको ये गलतियां करने से बचना होगा.

समय से पहले बीमा योजना छोड़ने से बचें.

पॉलिसी को समय से पहले सरेंडर ना करें.

प्रीमियम नहीं भर सकते तो जो रकम है पहले से उसे वैसे ही खाते में जमा रहने दें. मैच्योर होने के बाद ही निकालें.

पॉलिसी के कागजात को अच्छी तरह से पढ़ें, हर एक नियम को अच्छी तरह से पढ़कर समझकर ही आगे कोई निर्णय लें.

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