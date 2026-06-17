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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी8th Pay Commission: डेथ बेनिफिट्स नियमों में बदलाव की तैयारी, ग्रेच्युटी की सीमा पर भी अपडेट

8th Pay Commission: डेथ बेनिफिट्स नियमों में बदलाव की तैयारी, ग्रेच्युटी की सीमा पर भी अपडेट

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जा रही है, इसी बीच अब डेथ बेनेफिट और ग्रेज्युइटी के बारे में भी बात हो रही है. आइये बताते हैं क्या है कर्मचारियों की मांग.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Jun 2026 04:04 PM (IST)
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8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर फिलहाल चर्चा चल रही है. कर्मचारी वर्ग की मांगों को तमामा संगठन आयोग के मद्देनजर उठा रहे हैं. इसी के तहत हाल ही में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स ने ग्रेच्युटी नियमों में बदलाव की मांग की है. इसके अलावाकर्मचारी वर्ग की और भी कई मांगें हैं, जिनतो आयोग के सामने ज्ञापन के जरिए रखा गया है. आइये बताते हैं कर्मचारी वर्ग की और क्या क्या मांगे हैं. 

ग्रेच्युटी को लेकर क्या हैं मांगें?
IRTSA यानी भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ के द्वारा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 50 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की है. संगठन के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के जरिए ये सुझाव भी दिया गया है कि ग्रेच्युटी का कैल्कुलेशन ऐसे किया जाए जो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो. इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ा फायदा हो सकता है.

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इसके अलावा किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को मिलने वाली डेथ ग्रेच्युटी को भी सेवा के अनुसार बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. तो वहीं रेलवे कर्मचारियों के सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी ने भी सुझाव दिया हैकि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को समय- समय पर बदला जाना चाहिए. मंहगाई के बढ़ने के साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा को भी बढ़ा देना चाहिए. जिससे कर्मचारियों को फायदा मिल सके.

75 लाख हो ग्रेच्युटी
इतना ही नहीं नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने तो अपने प्रस्ताव कहा है कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये होना चाहिए. इसके साथ ही उनकी मांग है कि ग्रेच्युटी का कैल्कुलेशन 30 की बजाय 25 दिनों के हिसाब से किया जाए. इसके लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का उदाहरण देते हुए कहा है कि, सरकारी कर्मचारी को भी उन्हीं की तरह लाभ मिल सके.

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बता दें कि किसी भी कर्मचारी के के अपने संस्थान में पांच साल पूरे होने पर वो ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं. फिलहाल इसका कैल्कुलेशन बेसिक पे और DA के आधार पर किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है. ये कर्मचारी के वेतन का 16.5 गुना तक रहता है. हालांकि आयोग क्या फैसला करता है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 17 Jun 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
DA Hike 8th Pay Commission
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