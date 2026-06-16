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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी8th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगा 24 महीने का एरियर! टैक्स पर भी आया अपडेट, पढ़ लें नियम

8th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगा 24 महीने का एरियर! टैक्स पर भी आया अपडेट, पढ़ लें नियम

8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर पिछले काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं. अब हाल ही में बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को 24 महीने का एरियर एक साथ मिलेगा.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Jun 2026 09:59 PM (IST)
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेक पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है. जिससे कर्मचारियों के बीच काफी खुशी भी है. हालांक अब तक इसे लेकर कोई फैसला सामने नहीं आया है. ऐसे में कर्मचारियों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि अगर वेतन बढ़ोतरी लागू होने में देरी हुई, तो एकमुश्त एरियर मिलेगा. यदि ऐसा होता है तो क्या उस पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा?

24 महीने का एरियर एकसाथ
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर फिलहाल चर्चा चल रही है. तमाम बैठकों और विचारों के बाद जो भी फैसला आएगा, वो आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. अगर इसे 2027 में लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को 18 से 24 महीने का एरियर एक साथ मिल सकता है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

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फिटमेंट फैक्टर तय करेगा एरियर
कर्मचारियों को मिलने वाली एरियर की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर तय करती है. फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, वेतन और एरियर दोनों उतने ही ज्यादा होंगे. ऐसे में अब केवल सवाल यही है कि यदि एकमुश्त रकम के तौर पर एरियर मिलता है तो इसे उसी साल की आय माना जाएगा, जिस साल वो कर्मचारियों के खाते में आएगा. इससे कई कर्मचारियों को डर है कि उनकी आय ज्यादा दिखने के कारण वे ऊंचे टैक्स स्लैब में पहुंच सकते हैं.

क्या है टैक्स का गणित?
कर्मचारियों के इस सवाल का जवाब आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89(1) में छुपा है. ये अधिनियम और धारा कर्मचारियों को इस सवाल से राहत देती है. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पिछले साल का वेतन बाद में मिलने की वजह से कर्मचारियों पर एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ न पड़े.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुराने और नए टैक्स रिजीम में से कौन सा बेहतर रहेगा, ये हर कर्मचारी की स्थिति पर निर्भर करता है. जिन लोगों के पास 80C, 80D,एचआरए या होम लोन जैसी छूटें हैं, उनके लिए पुराना टैक्स रिजीम फायदेमंद हो सकता है. वहीं, कम कटौतियों वाले कर्मचारियों के लिए नया टैक्स रिजीम बेहतर साबित हो सकता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 16 Jun 2026 09:59 PM (IST)
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