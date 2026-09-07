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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमहज 6 दिन चली शादी, गुजारा भत्ता मांगने कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया झटका

महज 6 दिन चली शादी, गुजारा भत्ता मांगने कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया झटका

हिमाचल हाई कोर्ट ने 6 दिन की शादी के बाद अलग हुए दंपती के मामले में पत्नी की 40000 रुपया मासिक मेंटेनेंस मांग ठुकरा दी है. घरेलू हिंसा साबित नहीं हुई और दोंनो की आय लगभग एक थी.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 07 Sep 2026 06:48 PM (IST)
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एक महिला की शादी हुई और 6 दिन बाद ही शादी टूट गई तो क्या महिला को गुजारा भत्ता मिलेगा? ऐसा ही एक मामला हिमाचल से सामने आया है. यहां महिला ने अपने पति पर हिंसा और मारपीट का आरोप लगाया और अलग हो गई. इसके बाद गुजारे भत्ते को लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया. जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा.

दरअसल हिमाचल की एक महिला शादी के 6 दिन बाद ही पति से अलग हो गई. महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और कोर्ट से 40000 रुपए गुजारा भत्ता पाने की मांग की. हालांकि, सुनवाई के दौरान वह अपने आरोपों को साबित करने में सफल नहीं हो सकी, इसलिए अदालत ने उसे मेंटेनेंस देने का आधार नहीं माना.

शादी के छह दिन बाद अलग हुए

मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश कैन्थला ने की. अदालत में सामने आया कि दंपती की शादी छह दिन चली थी. इसके बाद दोनों अलग हो गए. कोर्ट के मुताबिक, दोनों के बीच गलतफहमी के बाद समझौता हुआ और अलग होने पर सहमति बनी थी.

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दोनों की नौकरी और कमाई बनी अहम आधार

पत्नी कॉलेज में फैकल्टी के तौर पर काम करती है. उसका कहना था कि पति कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है और करीब 1 लाख महीने कमाता है. इसी आधार पर उसने 40,000 रुपया  भरण-पोषण की मांग की थी.

हालांकि, हाई कोर्ट ने दोनों की रोजगार स्थिति और आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा. अदालत ने माना कि दोनों पति-पत्नी नौकरी करते हैं और उनकी वित्तीय स्थिति में ऐसा स्पष्ट अंतर नहीं है, जिससे महिला को अपने खर्च के लिए पति पर निर्भर माना जाए.

निचली अदालतों के फैसले में बदलाव नहीं

महिला ने ट्रायल कोर्ट और बाद में अपीलीय अदालत के फैसलों को चुनौती दी थी. दोनों अदालतों ने पहले ही उसकी अंतरिम मेंटेनेंस की मांग स्वीकार नहीं की थी. हाई कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर उन फैसलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

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अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा साबित नहीं होने पर महिला को मेंटेनेंस या अन्य राहत देने का आधार नहीं बनता. दोनों की समान आर्थिक स्थिति भी पत्नी के पक्ष में नहीं जाती. हाई कोर्ट ने महिला की रिवीजन याचिका खारिज कर दी.

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Domestic Violence Legal News
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