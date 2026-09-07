महज 6 दिन चली शादी, गुजारा भत्ता मांगने कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया झटका

एक महिला की शादी हुई और 6 दिन बाद ही शादी टूट गई तो क्या महिला को गुजारा भत्ता मिलेगा? ऐसा ही एक मामला हिमाचल से सामने आया है. यहां महिला ने अपने पति पर हिंसा और मारपीट का आरोप लगाया और अलग हो गई. इसके बाद गुजारे भत्ते को लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया. जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा.

दरअसल हिमाचल की एक महिला शादी के 6 दिन बाद ही पति से अलग हो गई. महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और कोर्ट से 40000 रुपए गुजारा भत्ता पाने की मांग की. हालांकि, सुनवाई के दौरान वह अपने आरोपों को साबित करने में सफल नहीं हो सकी, इसलिए अदालत ने उसे मेंटेनेंस देने का आधार नहीं माना.

शादी के छह दिन बाद अलग हुए

मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश कैन्थला ने की. अदालत में सामने आया कि दंपती की शादी छह दिन चली थी. इसके बाद दोनों अलग हो गए. कोर्ट के मुताबिक, दोनों के बीच गलतफहमी के बाद समझौता हुआ और अलग होने पर सहमति बनी थी.

यह भी पढ़ें- नया LPG कनेक्शन लेने वालों का बढ़ेगा इंतजार, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

दोनों की नौकरी और कमाई बनी अहम आधार

पत्नी कॉलेज में फैकल्टी के तौर पर काम करती है. उसका कहना था कि पति कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है और करीब 1 लाख महीने कमाता है. इसी आधार पर उसने 40,000 रुपया भरण-पोषण की मांग की थी.

हालांकि, हाई कोर्ट ने दोनों की रोजगार स्थिति और आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा. अदालत ने माना कि दोनों पति-पत्नी नौकरी करते हैं और उनकी वित्तीय स्थिति में ऐसा स्पष्ट अंतर नहीं है, जिससे महिला को अपने खर्च के लिए पति पर निर्भर माना जाए.

निचली अदालतों के फैसले में बदलाव नहीं

महिला ने ट्रायल कोर्ट और बाद में अपीलीय अदालत के फैसलों को चुनौती दी थी. दोनों अदालतों ने पहले ही उसकी अंतरिम मेंटेनेंस की मांग स्वीकार नहीं की थी. हाई कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर उन फैसलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें- 58 से पहले छोड़ दी नौकरी तो क्या बंद हो जाएगा PF पर ब्याज? EPFO ने बताया

अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा साबित नहीं होने पर महिला को मेंटेनेंस या अन्य राहत देने का आधार नहीं बनता. दोनों की समान आर्थिक स्थिति भी पत्नी के पक्ष में नहीं जाती. हाई कोर्ट ने महिला की रिवीजन याचिका खारिज कर दी.