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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिर्फ 5% का इजाफा और 83 लाख का मुनाफा, जानिए SIP स्टेप-अप का जादुई फॉर्मूला

सिर्फ 5% का इजाफा और 83 लाख का मुनाफा, जानिए SIP स्टेप-अप का जादुई फॉर्मूला

Systematic Investment Plan: सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP लंबे समय में पैसा बनाने का एक आसान और भरोसेमंद तरीका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ SIP करना ही काफी नहीं होता?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 27 Apr 2026 09:45 AM (IST)
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  • स्टेप-अप SIP में हर साल निवेश बढ़ाकर फंड तेजी से बढ़ाएं।
  • स्टेप-अप SIP से रेगुलर SIP से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है।
  • बढ़ी हुई SIP रकम को मैनेज न होने पर पॉज किया जा सकता है।
  • रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए स्टेप-अप SIP असरदार तरीका है।

SIP Vs Step-up SIP: SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लंबे टाइम में पैसा बनाने का आसान तरीका है, लेकिन अगर आप इसमें हर साल थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट बढ़ाते हैं तो आपका फंड और तेजी से बढ़ सकता है. इसी कॉन्सेप्ट को स्टेप-अप SIP कहा जाता है और यह आपको रेगुलर SIP से ज्यादा रिटर्न देने में मदद करता है.

स्टेप-अप SIP से कैसे बनेगा बड़ा फंड?

अगर कोई इन्वेस्टर हर महीने 10 हजार की SIP 25 साल तक जारी रखता है और उसे 12 प्रतिशत सालान रिटर्न मिलता है तो वह लगभग 1.90 करोड़ का फंड बना सकता है. लेकिन अगर वही इन्वेस्टर हर साल अपनी SIP में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करता है यानी स्टेप-अप SIP अपनाता है तो उसका कुल इन्वेस्ट बढ़कर 57.27 लाख हो जाता है और रिटायरमेंट तक यह रकम लगभग 2.73 करोड़ तक पहुंच सकती है. यानी सिर्फ हर साल SIP बढ़ाने से लगभग 83 लाख ज्यादा फंड बन सकता है.

स्टेप-अप SIP क्या है?

स्टेप-अप SIP एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी SIP रकम को तय टाइम पर बढ़ा सकते हैं, जैसे अगर आप 10 हजार से शुरुआत करते हैं और हर साल 1 हजार बढ़ाते हैं तो दूसरे साल 11 हजार तीसरे साल 12 हजार और ऐसे ही बढ़ते-बढ़ते यह 15 हजार तक पहुंच सकता है.

साथ भी आप इसे वहीं स्थिर भी रख सकते हैं. इसे टॉप-अब SIP भी कहा जाता है.स्टेप-अप SIP में एक ऐसी सुविधा भी मिलती है कि अगर आप कभी बढ़ी हुई रकम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो SIP को कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकते हैं. 

रिटायरमेंट के लिए क्यों बेहतर है?

हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है और साथ ही खर्चे भी बढ़ते हैं, इसलिए इन्वेस्ट बढ़ाना जरूरी हो जाता है और स्टेप-अप SIP आपको ज्यादा यह भी पढ़ें -और कंपाउंडिंग का फायदा देता है, जिससे आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों तक जल्दी पहुंच सकते हैं. यह रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए असरदार तरीका माना जाता है.

यह भी पढ़ें -

पोस्ट ऑफिस या बैंक FD, कहां आपका पैसा सबसे ज्यादा रहेगा सेफ? कौन लेगा गारंटी?

Published at : 27 Apr 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
SIP Investment Plan Utility News Step-Up SIP
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