Gucci, Prada, Louis Vuitton जैसे लग्जरी ब्रांड्स तो हर किसी को पसंद आते हैं, लेकिन इनकी कीमत आपका बजट बिगाड़ सकती है. लेकिन दिल्ली के कुछ बाजार आपके लग्जरी आइटम रखने के शौक को पूरा कर सकते हैं. यहां इन बड़े ब्रांड्स के नाम और डिजाइन वाले बैग, पर्स और दूसरे फैशन आइटम काफी कम कीमत में मिल जाते हैं. हालांकि, यहां मिलने वाले सामान ओरिजिनल लग्जरी ब्रांड प्रोडक्ट नहीं होते, बल्कि उनकी फर्स्ट कॉपी, रेप्लिका या सेम लुक वाले सामान होते हैं. अलग-अलग बाजारों में इनकी क्वालिटी और कीमत भी अलग हो सकती है.

1.गांधी नगर मार्केट

दिल्ली का गांधी नगर मार्केट सिर्फ कपड़ों के लिए ही मशहूर नहीं है. यहां बैग और दूसरे फैशन एक्सेसरीज की भी काफी वैरायटी मिलती है. इस बाजार में ब्रांडेड कॉपी और रेप्लिका बैग करीब 150 रुपये से शुरू हो सकते हैं. अगर आप कम बजट में डिजाइनर लुक वाला बैग लेना चाहते हैं तो यहां कई ऑप्शन मिल सकते हैं. हालांकि खरीदारी से पहले बैग की सिलाई, जिप, मटेरियल और प्रिंट जरूर चेक कर लें.

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2.लाजपत नगर मार्केट

फैशन लवर्स के बीच दिल्ली का लाजपत नगर काफी मशहूर है. ये बेस्ट शॉपिंग मार्केट्स में से एक है. यहां कपड़ों से लेकर फुटवियर, ज्वेलरी और एक्सेसरीज तक काफी कुछ मिलता है. ब्रांडेड बैग की कॉपी भी यहां मिल जाती है. Gucci और Louis Vuitton जैसे बड़े ब्रांड्स के डिजाइन वाले बैग यहां करीब 250 रुपये से शुरू हो सकते हैं.

3.गफ्फार मार्केट

अगर आपको महंगे इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स का लुक पसंद है तो करोल बाग का गफ्फार मार्केट भी एक ऑप्शन है. यह बाजार सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ कई तरह के फैशन आइटम और लग्जरी ब्रांड्स की रेप्लिका के लिए भी जाना जाता है. लग्जरी बैग करीब 300 रुपये से शुरू होकर 2,500 रुपये तक की कीमत में मिल सकते हैं. यानी डिजाइनर लुक के लिए आपको हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

खरीदारी से पहले रखें ध्यान-

कम कीमत देखकर आपको इन बाजार के सामानों को Gucci या Prada का ओरिजिनल सामान नहीं समझना है. असली लग्जरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट की कीमत इन बाजारों में बताई गई कीमतों से काफी ज्यादा होती है. इसलिए अगर कोई दुकानदार 150-250 रुपए में लाखों वाला Gucci या Prada का सामान ओरिजिनल बता रहा है, तो खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फेक है. कम कीमत में मिलने वाला सामान रेप्लिका या कॉपी ही हो सकता है. बता दें कि ऐसे बाजारों में एक ही डिजाइन अलग-अलग क्वालिटी में मिलते हैं. इसलिए सिर्फ ब्रांड के लोगो या डिजाइन को देखकर खरीदारी न करें. बैग की सिलाई, मटेरियल, जिप, लाइनिंग और प्रिंट को अच्छी तरह जांच लें.

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