26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें

26th January Parade Rules: 26 जनवरी की परेड देखने से पहले जरूरी जानकारी जान लें. कुछ चीजें साथ ले जाने पर रोक है, इसलिए पहले नियम समझना जरूरी है. जिससे आपकी एंट्री में कोई दिक्कत न हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

26th January Parade Rules: कल पूरा देश 26 जनवरी का जश्न मनाने जा रहा है. यह वह दिन है जब भारत ने खुद को संविधान के जरिए दुनिया के सामने एक मजबूत गणराज्य के रूप में स्थापित किया. 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान आज भी हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है. इसी गर्व के माहौल में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देश की सैन्य तैयारियों, बदलते भारत और सांस्कृतिक रंगों की शानदार तस्वीर पेश करती है. जिसे देखने लाखों लोग टीवी और हजारों लोग मौके पर पहुंचते हैं.

इस आयोजन में राष्ट्रपति से लेकर विदेशी अतिथि और शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं, इसलिए सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े होते हैं. कई लेयर की चेकिंग, तय रास्ते और सख्त नियम आम लोगों की सुरक्षा के लिए लागू किए जाते हैं. ऐसे में अगर आप परेड देखने जा रहे हैं. तो जरूरी है कि आप पहले से गाइडलाइंस जान लें. 

इन चीजों को परेड में नहीं ले जा सकते

गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हाई लेवल की रहती है. इसलिए यहां किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती. परेड एरिया में हथियार, चाकू, ब्लेड, कैंची या कोई भी तेजधार चीज ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके अलावा बड़े या भारी बैग, नेल कटर, शराब, सिगरेट, नशीले पदार्थ और ज्वलनशील सामान भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती. 

बिना परमिशन पावर बैंक, सेल्फी स्टिक और लेजर डिवाइस भी जब्त किए जा सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित चीजों के साथ पकड़ा जाता है, तो उसकी एंट्री वहीं रोक दी जाती है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में निकलने से पहले अपना बैग हल्का रखें और एक बार खुद से जरूर जांच लें.

किन बातों का रखें ध्यान?

परेड के दिन सिक्योरिटी चेक काफी सख्त होती है. इसलिए कोशिश करें कि अपने साथ सिर्फ जरूरी सामान ही रखें. बैग में पहचान पत्र, कुछ जरूरी कागजात, मोबाइल फोन और छोटी पानी की बोतल से ज्यादा कुछ न हो. पहचान पत्र बेहद जरूरी है. क्योंकि बिना आईडी के आपको एंट्री गेट पर ही रोका जा सकता है. चेकिंग के दौरान हर सामान स्कैन होता है. इसलिए सुरक्षाकर्मियों का पूरा सहयोग करें. तय किए गए एंट्री और एग्जिट रूट का ही इस्तेमाल करें और मौके पर मौजूद पुलिस की गाइडलाइंस फॉलो करें. 

Published at : 25 Jan 2026 11:29 AM (IST)
