(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: झड़ गई सारी हीरपंती! बाइक उठाकर कर रहा था स्टंट, बिगड़ा बैलेंस-टूटा मुंह, देखें वीडियो

Video: झड़ गई सारी हीरपंती! बाइक उठाकर कर रहा था स्टंट, बिगड़ा बैलेंस-टूटा मुंह, देखें वीडियो

Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर एक युवक का बाइक स्टंट करते वक्त हादसे का वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में युवक बाइक का आगे वाला पहिया हवा में उठाकर चला रहा था, तभी बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 12 Nov 2025 05:46 PM (IST)
Viral Stunt Video: आजकल सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए लोग कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते. सड़क पर स्टंट करने का चलन युवाओं में तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार यह शौक खतरनाक हादसों में बदल जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक सड़क पर बाइक स्टंट करते-करते हादसे का शिकार हो गया. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक सड़क पर अपनी बाइक से स्टंट कर रहा था. उसने बाइक का आगे वाला पहिया हवा में उठा रखा था और केवल पिछले पहिए के सहारे बाइक चला रहा था. शुरुआत में वह स्टंट पर काबू रखे हुए था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया. अचानक बाइक सड़क पर गिर पड़ी, और उसके साथ युवक भी जोर से गिरा.

हादसा इतना जोरदार था कि बाइक के कई हिस्से टूटकर सड़क पर बिखर गए. बाइक की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कागज की बनी हो. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और युवक की मदद करने लगे. गनीमत रही कि उसे गंभीर चोटें नहीं आईं, लेकिन यह हादसा सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का कारण बन गया है.

रिल्स के चक्कर में जान खतरे में डाली- यूजर्स बोले

वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि रिल्स के चक्कर में जान खतरे में डाल दी. तो किसी ने कहा कि युवाओं को समझना चाहिए कि सड़कें स्टंट दिखाने की जगह नहीं हैं.

Published at : 12 Nov 2025 05:46 PM (IST)
