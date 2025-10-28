Video: लहरा-लहराकर चला रहा था बाइक, पिकअप से जा टकराया, कई फीट ऊपर उछला शख्स, वीडियो वायरल

Chikodi News: कर्नाटक के चिकोडी इलाके से एक भयानक सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार युवक की टक्कर पिकअप गाड़ी से हो जाती है. टक्कर से युवक कई फीट ऊपर उछल गया.

लापरवाही से हुआ हादसा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक बाइक पर लहराते हुए सड़क पर जा रहा था. वह कभी बाइक को दाईं तरफ मोड़ता तो कभी बाईं तरफ, मानो मजाक में या लापरवाही से बाइक चला रहा हो. कुछ ही पलों बाद उसने अचानक अपनी बाइक को दाईं ओर घुमा दी, जबकि सामने से एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी आ रही थी.

ड्राइवर शायद बाइक सवार को देखकर बाईं ओर मुड़ना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बाइक और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि युवक कई फीट ऊपर उछल गया और फिर जोर से सड़क के किनारे आकर गिरा. हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

यूजर्स बोले- स्पीड और स्टंट का शौक जानलेवा हो सकता है

यह पूरा दृश्य पीछे से आ रही एक कार के डैशबोर्ड कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए. वहां मौजूद लोग तुरंत भागकर मौके पर पहुंचे और घायल युवक को उठाने की कोशिश की.

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि युवक जिंदा है या नहीं. लोगों ने बताया कि हादसे के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. यूजर्स ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने लिखा, स्पीड और स्टंट का शौक जानलेवा हो सकता है, तो किसी ने कहा, ऐसे लापरवाह चालकों को देखकर बाकी लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है.