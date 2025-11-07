Social Media Viral Video: कभी-कभी दुनिया में ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं जो इंसानियत, विविधता और खूबसूरती का एक अनोखा संदेश देते हैं. कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में लंदन में देखने को मिला, जहां दुनिया की सबसे लंबी और सबसे छोटी महिलाएं आमने-सामने आईं. यह मुलाकात जितनी खास थी, उतनी ही अनोखी भी क्योंकि दोनों महिलाओं ने साबित कर दिया कि कद में फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन दिलों की ऊंचाई सबसे बड़ी होती है.

दोनों का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

लंदन के एक खूबसूरत कैफे में हुई इस मुलाकात में तुर्की की रुमेसा गेलगी और भारत की ज्योति आमगे पहली बार एक साथ नजर आईं. रुमेसा की लंबाई 2.15 मीटर यानी करीब 7 फीट 1 इंच है, वहीं ज्योति की ऊंचाई सिर्फ 0.62 मीटर यानी करीब 2 फीट है. दोनों ही महिलाएं अपने-अपने अनोखे कद की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं.

🚨⚡️UNUSUAL



In London, a meeting took place between the tallest and shortest women in the world!



Rumeysa Gelgi🇹🇷, who stands at 2.15 meters tall, and Jyoti Amge🇮🇳, whose height does not exceed 0.62 meters, enjoyed tea together and got along wonderfully. pic.twitter.com/4vFjbvvGQl — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 6, 2025

मुलाकात के दौरान दोनों ने साथ में बातचीत की और खूब मुस्कुराईं. रुमेसा और ज्योति के बीच बातचीत का अंदाज इतना मिलनसार था कि वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे. दोनों ने एक-दूसरे से अपने अनुभव साझा किए कि कैसे लोगों की नजरों और सवालों का सामना उन्होंने किया और कैसे अपनी पहचान को गर्व से जिया.

इंसानियत और आत्मविश्वास की मिसाल बनी अनोखी जोड़ी

रुमेसा ने कहा कि ज्योति से मिलना उनके लिए दिल को छू जाने वाला अनुभव था. वहीं ज्योति ने भी कहा कि रुमेसा जितनी लंबी हैं, उतना ही बड़ा उनका दिल भी है. यह अनोखी जोड़ी एक तरह से इंसानियत और आत्मविश्वास की मिसाल बन गई.

सोशल मीडिया पर भी इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं. लोग दोनों की मुस्कान और दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि कद छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए, तो किसी ने कहा कि ये तस्वीर दुनिया को सिखाती है कि खूबसूरती का मतलब सिर्फ लुक्स नहीं, बल्कि नजरिया है.