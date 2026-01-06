सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है. मामला एक ज्वेलरी शॉप का बताया जा रहा है, जहां कुछ महिलाएं बेहद शातिर तरीके से लाखों रुपये के जेवरात चोरी करती नजर आ रही हैं. पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है. कहा जा रहा है कि महज कुछ ही मिनटों में इन महिलाओं ने करीब 14 लाख रुपये के गहनों पर हाथ साफ कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी.

ज्वेलरी शॉप से 14 लाख के गहने चुरा ले गई महिलाएं

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल होती हैं. सभी महिलाएं पारंपरिक कपड़ों में हैं और सिर पर दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, जिससे पहली नजर में किसी को शक न हो. दुकान में घुसते ही वे काउंटर पर रखे गहनों को देखने लगती हैं और दुकानदार से अलग-अलग डिजाइन दिखाने की मांग करती हैं. दावा किया जा रहा है कि पहले महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझाया और मौका मिलते ही 14 लाख रुपये के गहने पार कर लिए. महिलाओं को चोरी करते हुए वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है.

प्रयागराज के कल्याण ज्वेलर्स से महिलाओं ने 14 लाख रुपये के गहने चुरा लिए। - उन्होंने सेल्समैन का ध्यान भटकाया, सोने की बालियां शॉल में छिपाईं और 14 मिनट में फरार हो गईं। - पूरी चोरी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। pic.twitter.com/9U3Jrji3rW — sunil kumar rana (@1984sunil) January 6, 2026

सामने आया सीसीटीवी फुटेज

फुटेज के मुताबिक, एक महिला जानबूझकर दुकानदार का ध्यान दूसरी ओर भटकाती है, जबकि दूसरी महिला बड़ी चालाकी से काउंटर पर रखे जेवरात को अपनी तरफ खिसकाती है. कुछ सेकंड के भीतर ही वह गहनों को अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेती है. इस दौरान उनकी हरकतें इतनी सामान्य लगती हैं कि आसपास मौजूद लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इतनी बड़ी चोरी हो रही है.

यूजर्स बोले, पकड़कर सख्त सजा दी जाए

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह आंटी वाह, कपड़ों से तो खानदानी लग रही हो. एक और यूजर ने लिखा...कितनी शातिर महिलाएं हैं, शर्म आनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन्हें जल्द खोजकर सख्त सजा दी जाए.

