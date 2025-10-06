जननांगों पर नहीं आ रहे थे बाल, रूस ने बना डाली Pubic Hair विग- यूजर्स ने दीवार पर दे मारा सिर

सोशल मीडिया और फैशन इंडस्ट्री की दुनिया में आए दिन अजीबोगरीब ट्रेंड देखने को मिलते हैं जो लोगों को चौंकाने के साथ-साथ हंसने पर भी मजबूर कर देते हैं. कभी बेतुके कपड़े, कभी अतरंगी हेयरस्टाइल तो कभी स्किन पर अजीब एक्सेसरीज़. लेकिन इस बार रूस से निकला एक नया ट्रेंड दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल रूसी महिलाएं अब अपने निचले हिस्से को 90 के दशक जैसा प्राकृतिक लुक देने के लिए प्यूबिक हेयर विग खरीद रही हैं. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने. ये छोटे-छोटे विग न सिर्फ ऑनलाइन मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं बल्कि इनकी कीमत भी आसमान छू रही है.

रूस में प्राकृतिक लुक को बढ़ावा देने का चलन, लोग प्यूबिक हेयर के लिए बनवा रहे विग

रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में प्राकृतिक लुक को बढ़ावा देने का चलन पिछले कुछ महीनों में काफी तेजी से फैला है. इसी चलन का असर अब महिलाओं के निचले हिस्से की स्टाइलिंग पर भी दिखाई दे रहा है. कई महिलाएं 1990 के दशक की ओर लौटते हुए अब प्यूबिक हेयर विग का इस्तेमाल कर रही हैं. खास बात यह है कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि युवा पुरुष भी इस अजीब फैशन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. मैश न्यूज टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट बताती है कि इन विग्स की कीमत 600 रूबल यानी करीब 7 डॉलर से शुरू होकर 5,000 रूबल यानी लगभग 61 डॉलर तक जाती है. लेकिन जो महिलाएं असली और प्राकृतिक सामग्री से बने विग चाहती हैं, वे 20,000 रूबल यानी करीब 245 डॉलर तक खर्च कर रही हैं. यह सुनकर भले ही किसी को हैरानी हो लेकिन रूस में इस समय इस ट्रेंड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

ट्रेंड की ओर क्यों आकर्षित हो रहे लोग?

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि लोग इस ट्रेंड की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं. असल में कई महिलाएं अपने प्यूबिक हेयर को स्थायी रूप से हटा चुकी हैं, वहीं कुछ लोग बाल बढ़ने के दौरान होने वाली खुजली से परेशान हैं. ऐसे में उन्हें यह विग्स एक आसान और झंझट-मुक्त समाधान लगता है. इसके अलावा फैशन प्रेमियों का मानना है कि इससे लोअर बॉडी का लुक बिल्कुल 90 के दशक जैसा नैचुरल दिखता है जो आजकल का हॉट ट्रेंड बन चुका है.

दीवार पर सिर मारने लगे यूजर्स!

रूस में प्यूबिक हेयर विग ट्रेंड पर सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं बाढ़ की तरह आईं और हर कोई इसे लेकर अपनी राय दे रहा है. एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “ये फैशन अब सच में अगले लेवल पर पहुंच गया है. लोग नाले में भी स्टाइल दिखा रहे हैं.” दूसरे ने लिखा, “असली सवाल ये है कि ये विग्स कितने सुरक्षित हैं. फैशन से ज्यादा हेल्थ इंपोर्टेंट है.” एक यूजर ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज में शेयर किया और कहा, “Russians का नैचुरल लुक अब सबको चौंका रहा है, बहुत क्रिएटिव है!” कुछ यूजर्स ने तो दीवार पर सिर मारने तक की बात कह दी.

