हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजननांगों पर नहीं आ रहे थे बाल, रूस ने बना डाली Pubic Hair विग- यूजर्स ने दीवार पर दे मारा सिर

जननांगों पर नहीं आ रहे थे बाल, रूस ने बना डाली Pubic Hair विग- यूजर्स ने दीवार पर दे मारा सिर

रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में प्राकृतिक लुक को बढ़ावा देने का चलन पिछले कुछ महीनों में काफी तेजी से फैला है. इसी चलन का असर अब महिलाओं के निचले हिस्से की स्टाइलिंग पर भी दिखाई दे रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 06 Oct 2025 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया और फैशन इंडस्ट्री की दुनिया में आए दिन अजीबोगरीब ट्रेंड देखने को मिलते हैं जो लोगों को चौंकाने के साथ-साथ हंसने पर भी मजबूर कर देते हैं. कभी बेतुके कपड़े, कभी अतरंगी हेयरस्टाइल तो कभी स्किन पर अजीब एक्सेसरीज़. लेकिन इस बार रूस से निकला एक नया ट्रेंड दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल रूसी महिलाएं अब अपने निचले हिस्से को 90 के दशक जैसा प्राकृतिक लुक देने के लिए प्यूबिक हेयर विग खरीद रही हैं. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने. ये छोटे-छोटे विग न सिर्फ ऑनलाइन मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं बल्कि इनकी कीमत भी आसमान छू रही है.

रूस में प्राकृतिक लुक को बढ़ावा देने का चलन, लोग प्यूबिक हेयर के लिए बनवा रहे विग

रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में प्राकृतिक लुक को बढ़ावा देने का चलन पिछले कुछ महीनों में काफी तेजी से फैला है. इसी चलन का असर अब महिलाओं के निचले हिस्से की स्टाइलिंग पर भी दिखाई दे रहा है. कई महिलाएं 1990 के दशक की ओर लौटते हुए अब प्यूबिक हेयर विग का इस्तेमाल कर रही हैं. खास बात यह है कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि युवा पुरुष भी इस अजीब फैशन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. मैश न्यूज टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट बताती है कि इन विग्स की कीमत 600 रूबल यानी करीब 7 डॉलर से शुरू होकर 5,000 रूबल यानी लगभग 61 डॉलर तक जाती है. लेकिन जो महिलाएं असली और प्राकृतिक सामग्री से बने विग चाहती हैं, वे 20,000 रूबल यानी करीब 245 डॉलर तक खर्च कर रही हैं. यह सुनकर भले ही किसी को हैरानी हो लेकिन रूस में इस समय इस ट्रेंड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

ट्रेंड की ओर क्यों आकर्षित हो रहे लोग?

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि लोग इस ट्रेंड की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं. असल में कई महिलाएं अपने प्यूबिक हेयर को स्थायी रूप से हटा चुकी हैं, वहीं कुछ लोग बाल बढ़ने के दौरान होने वाली खुजली से परेशान हैं. ऐसे में उन्हें यह विग्स एक आसान और झंझट-मुक्त समाधान लगता है. इसके अलावा फैशन प्रेमियों का मानना है कि इससे लोअर बॉडी का लुक बिल्कुल 90 के दशक जैसा नैचुरल दिखता है जो आजकल का हॉट ट्रेंड बन चुका है.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

दीवार पर सिर मारने लगे यूजर्स!

रूस में प्यूबिक हेयर विग ट्रेंड पर सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं बाढ़ की तरह आईं और हर कोई इसे लेकर अपनी राय दे रहा है. एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “ये फैशन अब सच में अगले लेवल पर पहुंच गया है. लोग नाले में भी स्टाइल दिखा रहे हैं.” दूसरे ने लिखा, “असली सवाल ये है कि ये विग्स कितने सुरक्षित हैं. फैशन से ज्यादा हेल्थ इंपोर्टेंट है.” एक यूजर ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज में शेयर किया और कहा, “Russians का नैचुरल लुक अब सबको चौंका रहा है, बहुत क्रिएटिव है!” कुछ यूजर्स ने तो दीवार पर सिर मारने तक की बात कह दी.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

Published at : 06 Oct 2025 10:03 AM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING Pubic Hair Wig
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
बॉलीवुड
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, नेटवर्थ जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
हेल्थ
TB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
बॉलीवुड
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget