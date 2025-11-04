सोशल मीडिया की गलियों में इन दिनों एक अजीब लेकिन दिलचस्प वीडियो आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो में एक महिला है, जिसने भारत की मशहूर फिल्म ‘स्त्री’ का लुक अपनाया हुआ है. खास बात यह है कि ये वीडियो भारत का नहीं, बल्कि अमेरिका का बताया जा रहा है. हां, वही अमेरिका, जहां अब लोग हैलोवीन पर इंडियन हॉरर स्टाइल में तैयार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं.

लालटेन लेकर अमेरिकी सड़कों पर निकली महिला

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने फिल्म ‘स्त्री’ की तरह लाल रंग का आउटफिट पहन रखा है. हाथ में एक लालटेन जैसी लाइट है और चेहरे पर गजब का रहस्यमय एक्सप्रेशन. यहां रात का अंधेरा नहीं बल्कि सुबह की चमक है, सड़क पर टहलते लोग हैं और महिला की धीमी चाल. ये सब मिलकर वीडियो को और भी डरावना बना देते हैं. किसी ने सड़क किनारे खड़े होकर इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर हर तरफ छा गया है.

Indian woman in USA turns “STREE” for Halloween 😂, hamare desh ka bhoot😅#Halloween pic.twitter.com/KWLGW9sgxv — Kavita (@Kavitastocks) November 2, 2025

अपनाया स्त्री का रूप

कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो असल में हैलोवीन पार्टी के दौरान किसी ने फिल्म के किरदार की कॉस्ट्यूम कॉपी करके बनाया है. लेकिन जैसे-जैसे वीडियो फैल रहा है, लोग इसे रियल हॉरर मोमेंट बताकर शेयर कर रहे हैं. इस वायरल क्लिप ने यह भी साबित कर दिया है कि भारतीय पॉप कल्चर अब सीमाओं के पार पहुंच चुका है. बॉलीवुड के किरदार अब हॉलीवुड की सड़कों पर चल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @Kavitastocks नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अमेरिकी भूतों की नौकरी अब भारतीय भूत खा रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...ये महिला भारत के कल्चर का मजाक बना रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ओ स्त्री कल आना.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल