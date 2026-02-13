हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना... वैलेंटाइंस डे से पहले पोस्टर वायरल, देखकर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

जहां मिलेंगे बाबू-सोना, तोड़ देंगे कोना-कोना... वैलेंटाइंस डे से पहले पोस्टर वायरल, देखकर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

वैलेंटाइन डे से पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जहां मिलेंगे बाबू-सोना तोड़, देंगे कोना-कोना लिखा है. इस पोस्टर के सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Feb 2026 05:40 PM (IST)
वेलेंटाइन वीक के दौरान सोशल मीडिया पर अक्सर कई चीजें वायरल होती रहती है. इनमें ज्यादातर चीजें प्यार-मोहब्बत को लेकर होती है. लेकिन इस बार वैलेंटाइन डे से पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जहां मिलेंगे बाबू-सोना तोड़, देंगे कोना-कोना लिखा है. इस पोस्टर के सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई एक तरफ जहां प्यार करने वाले 14 फरवरी को सेलिब्रेट करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी और कुछ संगठनों ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया है. वायरल पोस्टर और उससे जुड़ी तस्वीरों ने सोशल मीडिया यूजर्स को भी भड़का दिया है. इन पोस्टर्स को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर कई तरह के कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वैलेंटाइन डे के विरोध में लठ-पूजन

14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे के विरोध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वीडियो और पोस्टर के अनुसार कई संगठन के कार्यकर्ता अनोखे अंदाज में तैयारी कर रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार कई दलों के कार्यकर्ता मंदिर में लठ-पूजन कर रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने डंडे पर चमेली और सरसों का तेल चढ़ाकर उन्हें तैयार किया और नारे लगाए जहां मिलेंगे बाबू-सोना तोड़ देंगे कोना-कोना. इन संगठनों का कहना है कि वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है और इस दिन सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके अलावा सोशल मीडिया पर विरोध करने वाले कार्यकर्ता चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर पार्क, होटल, रेस्टोरेंट या धार्मिक स्थलों के आसपास कोई भी प्रेमी जोड़ा मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर कई तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है.



सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वैलेंटाइन डे को लेकर इस तरह के पोस्टर वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने कड़ी आपत्ति जताई है. इन पोस्टर्स को देखकर एक यूजर ने लिखा इन गुंडों को यह अधिकार किसने दिया. वहीं दूसरे ने सवाल उठाया इस तरह से लाठी-डंडे लेकर समाज में नफरत और हिंसा फैलाने वालों पर कब कार्रवाई होगी. इसके अलावा एक और यूजर ने पोस्टर देखकर कमेंट किया गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया, धर्म के नाम पर. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा अरेस्ट करो इन गुंडों को, इनको किसने अथॉरिटी दिया यह सब करने का. एक और कमेंट में लिखा गया संविधान का राज चल रहा है और दिख भी रहा है कि उनके लिए संविधान की वैल्यू क्या है. हालांकि कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा बेचारे बेरोजगार दल के लोग है, कुछ तो करने दो इनको.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 13 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Valentines Day Protest Babu Sona Poster Viral Valentine Poster
