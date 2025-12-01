किस देश के लड़कों को सबसे ज्यादा पसंद करती हैं रशियन लड़कियां? पाकिस्तानी लड़के का यह वीडियो छुड़ा देगा हंसी
सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी व्लॉगर रशियन लड़कियों से सवाल पूछता है. लेकिन रशियन लड़कियों का जवाब इतना धमाकेदार होता है कि सोशल मीडिया भी हंसी-मजाक से भर जाता है
आजकल सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन गई है जहां कभी भी, कुछ भी वायरल हो जाता है और कई बार लोग खुद ही अपने मजाक का कारण बन जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी व्लॉगर रूस की सड़कों पर घूमते हुए रशियन लड़कियों से एक सवाल पूछ लेता है. वहीं पाकिस्तानी व्लॉगर का सवाल तो आसान होता है लेकिन रशियन लड़कियों का जवाब इतना धमाकेदार होता है कि सोशल मीडिया भी हंसी मजाक से भर जाता है और व्लॉगर का चेहरा देखने लायक हो जाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स भी पाकिस्तानी व्लॉगर के मजे लेने लगते हैं.
पाकिस्तानी व्लॉगर ने रशियन लड़कियों से क्या पूछा कि बन गया मजाक
दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो को @AyushBandhe नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पाकिस्तानी व्लॉगर रूस की सड़कों पर घूमते हुए रशियन लड़कियों से पूछता है कि आपको किस देश के लड़के सबसे ज्यादा पसंद आते हैं. पाकिस्तानी व्लॉगर लड़कियों को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ऑप्शन देता है. वहीं पाकिस्तानी व्लॉगर का यह सवाल सुनकर रशियन लड़कियां बिना किसी झिझक के भारतीय लड़के कह देती है. जैसे ही रशियन लड़कियों का यह जवाब आता है पाकिस्तानी व्लॉगर की मुस्कान गायब हो जाती है और चेहरे का रंग उड़ जाता है. पाकिस्तानी व्लॉगर का यही रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाता है. जिसके बाद लोग भी उसके मजे लेने लगते हैं.
A Pakistani blogger went to Russia and asked Russian girls which country's boy they would like to marry, and the Russian girls replied India.pic.twitter.com/WK7E7lOAal— Ayush🎃 (@AyushBandhe) December 1, 2025
सोशल मीडिया यूजर्स ने बताई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती
यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई यूजर्स पाकिस्तानी व्लॉगर के मजे लेने लगे. एक यूजर ने यह वीडियो देखकर कमेंट किया कि पाकिस्तानी व्लॉगर की गजब बेज्जती हो गई. वहीं एक और यूजर लिखता है कि बेचारे की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई. एक और यूजर कमेंट करता है कि रूस की लड़कियों को भी पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास खुद खाने के लिए आटा तक नहीं है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि भाई ने सवाल तो पूछ लिया लेकिन जवाब के लिए तैयार नहीं था. एक यूजर लिखता है कि सवाल खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे थे. एक और यूजर कमेंट करता है कि व्लॉगर ने खूद ही क्विज सेट किया और फिर टेस्ट में फेल हो गया. वहीं लास्ट में एक यूजर ने तो इसे रशियन लड़कियों के सामने पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल बेइज्जती बता दी.
