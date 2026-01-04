West Bengal News: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग क्षेत्र से एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. निखरीघाटा ग्राम पंचायत के करकाटी गांव में हनुमान नाम के बंदर की अचानक मौत हो गई. इस घटना से पूरा गांव स्तब्ध रह गया और लोगों में शोक की लहर दौड़ गई.

पेड़ की डाल पर बेजान मिला हनुमान

यह घटना शुक्रवार सुबह की है, जब गांव के लोगों ने एक हनुमान को पेड़ की डाल पर बेजान लटका हुआ देखा. यह हनुमान अक्सर गांव में आता-जाता रहता था. गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और समय-समय पर उसे खाना-पानी भी देते थे. इसलिए उसकी मौत ने सभी को गहरे दुख में डाल दिया.

हनुमान को पेड़ से नीचे उतारकर ग्रामीणों ने उसे आवाज दी, खिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. तब सभी को समझ आ गया कि उसकी मौत हो चुकी है. इसके बाद गांव में मातम सा छा गया.

नियमों के अनुसार किया गया अंतिम संस्कार

ग्रामीणों ने मिलकर हनुमान को स्थानीय श्मशान घाट ले जाकर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया. हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक ब्राह्मण को बुलाया गया. ढोल और करताल बजाते हुए, “कृष्ण नाम” का जाप किया गया. परंपरा के अनुसार शव को जलाने के बजाय उसे विधिवत दफनाया गया.

जिस तरह किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु पर शोक मनाया जाता है, उसी तरह गांव के सभी लोगों ने हनुमान की मौत पर दुख व्यक्त किया. गांव के निवासी मदन नस्कर ने शोक की जिम्मेदारी निभाई और कमर कसकर सभी धार्मिक नियमों का पालन करने की घोषणा की.

श्राद्ध और अनुष्ठान की भी तैयारी

मदन नस्कर ने बताया कि वे तीन दिनों तक शास्त्रों के अनुसार सभी नियमों का पालन करेंगे. इसके बाद हनुमान के लिए श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाएंगे. इसके लिए पहले से ही एक ब्राह्मण को बुलाया गया है. हनुमान की मौत पर जिस तरह पूरे गांव ने एकजुट होकर शोक और सम्मान दिखाया, उसने मानवता और करुणा की एक अनोखी मिसाल पेश की है.