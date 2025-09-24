Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद से एक अजीब और विवादित खबर सामने आई है. नवरात्रि के दौरान आयोजित गरबा कार्यक्रम में एक महिला ने बुर्का पहनकर और चुड़ैल जैसा मेकअप कर एंट्री ली. सोशल मीडिया पर जैसे ही इस वीडियो के क्लिप्स वायरल हुए, लोग भड़क उठे और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. कई लोगों का मानना है कि यह सीधे तौर पर किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने की कोशिश है, जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर सकता है.

जोंबी या चुड़ैल जैसी नजर आई महिला

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला ने काले रंग का बुर्का पहन रखा है और चेहरे पर डरावना मेकअप किया गया है, जिससे वह किसी जोंबी या चुड़ैल जैसी नजर आ रही थी. मंच पर मौजूद अन्य कलाकार गरबे की पारंपरिक पोशाक में थे, लेकिन महिला की वेशभूषा और लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ यूजर्स ने आयोजकों से सवाल किया है कि आखिर क्यों किसी के धार्मिक पहनावे को डरावना रूप देकर पेश किया गया? लोगों का कहना है कि त्योहारों का मकसद मेलजोल और खुशी बांटना होना चाहिए, न कि किसी धर्म या संस्कृति का मजाक उड़ाना.

लोगों ने बताया कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस

वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस बताया और कहा कि इसका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ऐसे कॉन्सेप्ट धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और इनसे विवाद पैदा होना तय है.