हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: गरबा में महिला ने पहना बुरका, किया चुड़ैल जैसा मेकअप, लोगों ने लगा दी क्लास, वीडियो वायरल

Video: गरबा में महिला ने पहना बुरका, किया चुड़ैल जैसा मेकअप, लोगों ने लगा दी क्लास, वीडियो वायरल

Viral Video: गुजरात के अहमदाबाद में नवरात्रि गरबा के दौरान एक महिला ने बुर्का पहनकर चुड़ैल जैसा मेकअप किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 24 Sep 2025 09:49 AM (IST)
Preferred Sources

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद से एक अजीब और विवादित खबर सामने आई है. नवरात्रि के दौरान आयोजित गरबा कार्यक्रम में एक महिला ने बुर्का पहनकर और चुड़ैल जैसा मेकअप कर एंट्री ली. सोशल मीडिया पर जैसे ही इस वीडियो के क्लिप्स वायरल हुए, लोग भड़क उठे और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. कई लोगों का मानना है कि यह सीधे तौर पर किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने की कोशिश है, जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर सकता है.

जोंबी या चुड़ैल जैसी नजर आई महिला

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला ने काले रंग का बुर्का पहन रखा है और चेहरे पर डरावना मेकअप किया गया है, जिससे वह किसी जोंबी या चुड़ैल जैसी नजर आ रही थी. मंच पर मौजूद अन्य कलाकार गरबे की पारंपरिक पोशाक में थे, लेकिन महिला की वेशभूषा और लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ यूजर्स ने आयोजकों से सवाल किया है कि आखिर क्यों किसी के धार्मिक पहनावे को डरावना रूप देकर पेश किया गया? लोगों का कहना है कि त्योहारों का मकसद मेलजोल और खुशी बांटना होना चाहिए, न कि किसी धर्म या संस्कृति का मजाक उड़ाना.

लोगों ने बताया कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस

वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस बताया और कहा कि इसका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ऐसे कॉन्सेप्ट धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और इनसे विवाद पैदा होना तय है.

Published at : 24 Sep 2025 09:49 AM (IST)
Tags :
Ahmedabad GUJARAT NEWS VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भोजपुरी सिनेमा
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
यूटिलिटी
इस तरह के लिंक पर न करें क्लिक, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट
इस तरह के लिंक पर न करें क्लिक, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट
ट्रेंडिंग
हंगरी में हुई अजीब प्रतियोगिता! हाथ में फावड़ा लेकर कब्र खोदने लगे दर्जनों लोग- यूजर्स ने पूछ डाले अजीब सवाल
हंगरी में हुई अजीब प्रतियोगिता! हाथ में फावड़ा लेकर कब्र खोदने लगे दर्जनों लोग- यूजर्स ने पूछ डाले अजीब सवाल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget