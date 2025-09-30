Video: सड़क पर दौड़ रही कार के उड़े परखच्चे, कई बार पलटी, दूर गिरी लड़की, वीडियो वायरल

Road Accident: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक सड़क हादसे का भयानक दृश्य कैद है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की कार चला रही थी. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि लड़की ने संतुलन खो दिया और कार सड़क के किनारे फिसलते हुए पलट गई.

कार के पलटने से हवा में उड़ी लड़की

कार के पलटते ही उसकी हालत बेहद खतरनाक हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार इतनी जोरदार तरीके से पलटी कि उसके पूरे हिस्से उड़ गए. कार के अंदर बैठी लड़की भी हवा में उछलकर दूसरी ओर गिर गई. गनीमत रही कि उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई हैं.

स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने लड़की की मदद करने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई. घायल लड़की को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना

इस घटना का पूरा दृश्य पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार की तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही ने इस बड़े हादसे को अंजाम दिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर डर और चिंता व्यक्त कर रहे हैं.

लोग सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं. पुलिस ने बताया कि चालक के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही के तहत मामला दर्ज किया गया है. प्रशासन ने भी सड़क पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने और वाहन चालकों की निगरानी कड़ी करने के निर्देश दिए हैं.