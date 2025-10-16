हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: जंगल सफारी कर फोटो खींच रहे थे लोग, दोस्त की तरह पास आकर बैठ गया चीता, वीडियो वायरल

Video: जंगल सफारी कर फोटो खींच रहे थे लोग, दोस्त की तरह पास आकर बैठ गया चीता, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक रोमांचक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो फोटोग्राफर जंगल में चीते की फोटो खींच रहे थे, तभी दूसरा चीता उनके पास आकर बैठ गया. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 03:05 PM (IST)


Video: सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प और रोमांचक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो फोटोग्राफर जंगल में चीते की फोटो खींचने गए थे. वे कैमरे के साथ पूरी तैयारी में थे और सामने खड़े एक चीते की फोटो क्लिक कर रहे थे. तभी अचानक पीछे से दूसरा चीता चुपके से उनके पास आकर बैठ गया. यह नजारा इतना अचानक हुआ कि दोनों फोटोग्राफर पलभर के लिए सन्न रह गए.

फोटोग्राफरों का साहस देखकर लोग हैरान

वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों फोटोग्राफर जीप के पास पूरी शांति से बैठे रहते हैं और कोई हरकत नहीं करते. उनके सामने एक चीता है और ठीक पीछे दूसरा. यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता. जंगल की खामोशी में चीता की मौजूदगी और फोटोग्राफरों का साहस लोगों को हैरान कर रहा है.

जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो किसी जंगल सफारी के दौरान शूट किया गया है, जहां ये दोनों फोटोग्राफर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी करने पहुंचे थे. वे दूर से चीता को कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे से भी एक चीता आ जाएगा. चीता ने किसी तरह का हमला नहीं किया, बल्कि वह कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर आराम से आगे बढ़ गया.

वीडियो देखकर लोगों के सामने आए रिएक्शन

वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई फोटोग्राफरों की हिम्मत की तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है कि यह पल जिंदगीभर याद रहने वाला है. कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सच में अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे अद्भुत नजारे हमारे सामने लाते हैं.

Published at : 16 Oct 2025 03:05 PM (IST)
Social Media VIRAL VIDEO
Embed widget