हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: आगे बुजुर्ग महिला-पीछे बदमाश, झपट्टा मार खींच ली सोने की चेन, हैदराबाद का वीडियो वायरल

Video: आगे बुजुर्ग महिला-पीछे बदमाश, झपट्टा मार खींच ली सोने की चेन, हैदराबाद का वीडियो वायरल

Viral Video: तेलंगाना के हैदराबाद के उप्पल में सेवन हिल्स कॉलोनी में एक चोर ने महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला की बहादुरी और लोगों की सतर्कता से चोर को मौके पर ही पकड़ लिया गया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 08:23 PM (IST)
Telangana News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उप्पल इलाके में स्थित सेवन हिल्स कॉलोनी से एक चौंकाने वाली लेकिन राहत भरी घटना सामने आई है. यहां एक चोर ने एक महिला के गले से सोने की चेन झपटने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चली. महिला की हिम्मत और आसपास मौजूद लोगों की सतर्कता से यह चोरी की कोशिश नाकाम हो गई और चोर को मौके पर ही पकड़ लिया गया.

चोर ने 4 ग्राम की सोने की चेन छीनी

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सड़क पर जा रही थी, तभी एक युवक पीछे से आता है और उसने महिला के गले में पड़ी करीब 4 ग्राम की सोने की चेन छीनकर भागने लगता है, लेकिन महिला ने तुरंत बहादुरी दिखाते हुए शोर मचा दिया और चोर का हाथ पकड़ लिया. महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर दौड़े और स्थिति को समझते ही चोर को भागने से पहले ही घेर लिया.

 
 
 
 
 
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. चोर ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने बड़ी तेजी और साहस दिखाते हुए उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने चोर की जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग महिला की बहादुरी और कॉलोनी के लोगों की तत्परता की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर हर कोई ऐसी सतर्कता दिखाए तो चोरी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है. 

Published at : 25 Oct 2025 08:23 PM (IST)
