Video: सड़क पर चल रहा था भेड़ों का झुंड, तेज रफ्तार बस ने बना दिया कीमा, हादसे का वीडियो वायरल

Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के कुंजर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया. यहां एक तेज रफ्तार मिनी बस ने सड़क पार कर रहे भेड़ों के झुंड को कुचल दिया. इस घटना में दर्जनों भेड़ मौके पर ही मारी गईं. अचानक हुए इस हादसे से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और माहौल गमगीन हो गया.

घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद

घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि मिनी बस तेज रफ्तार से आ रही थी और सड़क पार कर रहे झुंड पर सीधे चढ़ गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार का नतीजा है. अगर गाड़ी धीरे चल रही होती, तो शायद इतना बड़ा नुकसान न होता.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

भेड़ मालिक का कहना है कि इन जानवरों को पालना आसान नहीं होता. यह उनकी रोजी-रोटी का मुख्य साधन हैं. एक ही पल में इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत ने उन्हें गहरी चोट दी है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित को मुआवजा दिया जाए और दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

प्रशासन ने मामले का लिया संज्ञान

हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और यातायात कुछ देर के लिए बाधित हो गया. लोगों ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इस रास्ते पर अक्सर वाहन तेज रफ्तार में चलते हैं और पुलिस की ओर से कोई कड़ी निगरानी नहीं होती. अगर समय रहते स्पीड पर रोक लगाई जाती, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था.

प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है और कहा गया है कि जांच जारी है. साथ ही स्थानीय पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड पर कड़ी निगरानी रखी जाए. इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.