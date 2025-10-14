Watch: इस वीडियो से लें सबक! स्कूटी से फिसल बस के नीचे गिरा शख्स, कुचला गया, हादसा CCTV में कैद

Video: सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर सामान्य रूप से कई वाहन आ-जा रहे थे. इसी बीच एक स्कूटी सवार युवक का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गया. स्कूटी पर दो लोग सवार थे. जैसे ही स्कूटी फिसली, उसी समय पास से एक बस गुजर रही थी. गिरने के बाद स्कूटी पर बैठा एक शख्स सीधा बस के पिछले टायर के नीचे आ गया.

लोगों ने शख्स को बाहर खींचा

यह दृश्य इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. जैसे ही लोगों ने देखा कि युवक बस के नीचे आकर कुचल गया है, वे जोर-जोर से चिल्लाने लगे और इशारे करने लगे. लोगों की आवाज सुनकर बस चालक ने तुरंत गाड़ी रोक दी और फिर थोड़ी पीछे की. वहां मौजूद लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उस शख्स को बस के नीचे से बाहर निकाला.

A lesson to all footpath and Blindspot riders !! pic.twitter.com/fWqIYJZhH6 — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) October 13, 2025

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि लोग काफी घबराए हुए हैं और घायल युवक को तुरंत उठाकर सड़क किनारे लाया जाता है. कुछ लोग उसे पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग एंबुलेंस बुलाने लगते हैं. जानकारी के अनुसार, मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

सड़क पर बरतनी चाहिए अधिक सावधानी

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह घटना किस शहर की है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. कई लोग कह रहे हैं कि स्कूटी सवार को हेलमेट पहनना चाहिए था और सड़क पर अधिक सावधानी रखनी चाहिए थी.